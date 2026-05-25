Laporan pasar terbaru menunjukkan bahwa negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran secara bertahap bergerak menuju kerangka yang lebih jelas untuk potensi kesepakatan, meskipun sejumlah titik krusial masih menjadi hambatan utama. Menteri Luar Negeri Marco Rubio menggambarkan kondisi pembicaraan saat ini sebagai “kerangka yang cukup solid” untuk sebuah potensi kesepakatan, dengan salah satu elemen utamanya adalah kemungkinan pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur strategis yang menangani sekitar seperlima aliran minyak global.

Perkembangan baru paling penting dalam dinamika ini adalah munculnya China secara jelas sebagai calon penjamin atau setidaknya mediator utama dalam proses tersebut. Iran memberi sinyal bahwa mereka tidak bersedia menyetujui kesepakatan final tanpa adanya perlindungan politik dan ekonomi tambahan, sementara Beijing secara alami menjadi satu-satunya pihak yang mampu menjaga jalur komunikasi dengan Teheran sekaligus memiliki pengaruh nyata melalui perdagangan dan mekanisme terkait sanksi.

Dari perspektif pasar, hal ini membawa beberapa implikasi penting. Pertama, keterlibatan China secara efektif menggeser negosiasi dari format bilateral AS-Iran menjadi kerangka keamanan energi yang lebih luas, di mana Beijing berperan sebagai penjamin informal aliran energi melalui Hormuz. Hal ini membantu menjelaskan mengapa skenario pembukaan kembali selat tersebut mulai lebih cepat direspons oleh pasar minyak, mengingat kepentingan besar China terhadap stabilitas pasokan sebagai salah satu importir minyak mentah terbesar dari kawasan tersebut.

Kedua, mulai muncul asimetri strategis yang jelas. Amerika Serikat mendorong pembukaan cepat Selat Hormuz dan pengurangan risiko maritim sebagai prasyarat untuk pembicaraan nuklir lanjutan. Di sisi lain, Iran mencoba memasukkan isu tersebut ke dalam paket yang lebih luas, yang tidak hanya mencakup pelonggaran sanksi, tetapi juga secara efektif meresmikan peran China sebagai penjamin keseimbangan regional.

Akibatnya, fokus negosiasi secara bertahap bergeser dari program nuklir itu sendiri menuju arsitektur keamanan energi dan logistik yang lebih luas.

Bagi China, situasi ini menciptakan posisi yang sangat menguntungkan secara strategis. Tanpa secara resmi masuk ke dalam konflik, Beijing dapat menjadi stabilisator utama aliran minyak global, memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah sekaligus mengurangi risiko lonjakan harga energi. Dalam praktiknya, pasar kini mulai memperhitungkan bukan hanya kesepakatan AS-Iran, tetapi juga kerangka trilateral implisit di mana China bertindak sebagai penjamin diam-diam terhadap stabilitas sistem.

Akibatnya, premi risiko geopolitik pada minyak mulai berkurang bukan semata karena kemajuan negosiasi nuklir, tetapi semakin didorong oleh ekspektasi bahwa China dapat diintegrasikan sebagai stabilisator struktural dari keseluruhan proses tersebut.

Namun, struktur ini tetap rapuh, karena setiap eskalasi terkait transfer uranium, waktu pelonggaran sanksi, atau kontrol atas Selat Hormuz dapat dengan cepat membalikkan sentimen pasar dan kembali memicu volatilitas di pasar energi.