📈 Pasar Saham
- Sesi perdagangan hari ini ditandai oleh peningkatan signifikan dalam sentimen investor global, didorong oleh mulai diperhitungkannya skenario de-eskalasi konflik di Timur Tengah dan potensi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.
- Karena hari libur di AS, pasar tunai Wall Street tetap tutup, namun kontrak futures diperdagangkan secara aktif dan dengan sangat jelas menunjukkan arah sentimen pasar.
- Kontrak futures pada S&P 500 naik sekitar 1%, sementara Nasdaq 100 menguat lebih dari 1,3%, menunjukkan kembalinya minat terhadap aset berisiko dan pergeseran jelas dari positioning defensif yang terlihat hanya beberapa hari lalu.
- Penguatan signifikan juga terlihat di bursa Eropa hari ini, di mana pasar Benua Biru bereaksi sangat positif terhadap membaiknya sentimen geopolitik:
-
CAC 40 naik lebih dari 1,7%,
-
DAX menguat lebih dari 2%,
-
IBEX 35 naik lebih dari 2,2%,
-
Euro Stoxx 50 ditutup naik hampir 1,9%.
-
- Sesi hari ini menunjukkan satu hal utama — pasar finansial sangat percaya pada kemungkinan berkurangnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, meskipun pertanyaannya tetap terbuka apakah investor terlalu cepat memperhitungkan keberhasilan penuh negosiasi yang masih sangat sensitif secara politik.
🌍 Geopolitik
- Katalis terbesar pergerakan hari ini berasal dari perkembangan terbaru terkait negosiasi perdamaian, termasuk pernyataan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang menyebut pembicaraan dengan Teheran sudah mencapai sekitar 90–95% penyelesaian, dan kerangka potensi kesepakatan semakin terlihat jelas.
- Donald Trump juga menyampaikan nada optimistis dengan menekankan bahwa pembicaraan berlangsung dalam “atmosfer yang sangat baik”.
- Menurut sumber yang dekat dengan Gedung Putih, kedua pihak relatif dekat untuk menandatangani memorandum komprehensif terkait kerja sama lanjutan dan stabilisasi kawasan, dengan sejumlah isu paling sensitif kemungkinan akan ditunda ke tahap negosiasi berikutnya.
- Informasi mengenai kemungkinan keterlibatan China sebagai penjamin kesepakatan masa depan juga semakin sering muncul, di mana Beijing akan bertindak sebagai stabilisator dan pihak yang mengawasi kepatuhan terhadap kesepakatan.
- Investor mulai lebih berani memperhitungkan skenario normalisasi bertahap situasi geopolitik dan pemulihan sebagian likuiditas perdagangan melalui Selat Hormuz, yang tetap menjadi salah satu jalur utama transportasi minyak global.
- Menurut laporan Nikkei yang mengutip sumber diplomatik Timur Tengah, AS dan Iran tengah membahas rencana pembukaan Selat Hormuz sekitar 30 hari setelah kedua negara mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik.
- Namun, situasi tetap rumit akibat laporan dari Axios — seorang pejabat senior AS memberi sinyal bahwa pemerintahan Trump akan mendukung eskalasi tindakan Israel terhadap Hezbollah, yang dapat menjadi faktor risiko signifikan bagi proses perdamaian yang sedang berlangsung.
🛢️ Komoditas
- Pasar komoditas bereaksi sangat kuat terhadap berbagai informasi yang masuk — minyak mentah Brent mengalami tekanan jual besar dan sempat turun sekitar 7%, bergerak ke area 93–94 USD per barel, seiring pasar memperhitungkan skenario normalisasi parsial di sekitar Selat Hormuz dan potensi pemulihan stabilitas pasokan energi.
- Sentimen positif juga terlihat di pasar logam mulia, di mana emas naik lebih dari 1%, sementara perak melonjak hampir 3%, menunjukkan investor mulai meningkatkan eksposur terhadap aset alternatif di tengah pelemahan dolar AS dan membaiknya sentimen risk-on.
🪙 Kripto
- Sentimen positif juga berlanjut di pasar cryptocurrency, di mana Bitcoin naik lebih dari 1,3% dan mendekati level 78 ribu USD, sementara Ethereum menguat sekitar 1,5% dan diperdagangkan di area 2.140 USD.
China Muncul dalam Negosiasi AS-Iran dan Hormuz 🌍
Wall Street Libur, Pasar Optimistis Usai Sinyal Iran
Nasdaq Melonjak di Tengah Harapan Deal Iran
Minyak jatuh usai harapan deal AS-Iran
Perdagangan Berjangka mengandung risiko kerugian. Materi ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa mendatang. Investasi memiliki risiko. Berinvestasilah dengan bijak. XTB Indonesia berizin dan diawasi oleh Bappebti, OJK dan BI.