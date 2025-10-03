Beijing menekan pemerintahan Trump untuk melonggarkan pembatasan keamanan nasional AS terhadap aktivitas bisnis China.
China memberi sinyal akan membuka paket investasi besar sebagai imbalannya — langkah yang, jika terwujud, akan menandai perubahan tajam dari kebijakan dekade terakhir.
Menurut sumber yang mengetahui negosiasi, perwakilan Presiden Xi juga meminta keringanan tarif untuk beberapa bahan impor yang akan digunakan dalam operasi manufaktur China di AS. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan perdagangan di Madrid bulan lalu, dengan detail pembicaraan yang bersifat rahasia.
Beijing menekan pemerintahan Trump untuk melonggarkan pembatasan keamanan nasional AS terhadap aktivitas bisnis China, menandakan kesiapan untuk membuka paket investasi besar sebagai imbalan. Jika terwujud, langkah ini akan menjadi pembalikan tajam dari kebijakan yang berlaku selama dekade terakhir.
Bagi pasar, hal ini menjadi sinyal positif besar lainnya — berpotensi mengurangi risiko geopolitik secara signifikan.
