00.29 · 4 Oktober 2025

China Siap Investasi Rekor di AS, Sinyal Positif untuk Pasar

Beijing menekan pemerintahan Trump untuk melonggarkan pembatasan keamanan nasional AS terhadap aktivitas bisnis China, menandakan kesiapan untuk membuka paket investasi besar sebagai imbalan. Jika terwujud, langkah ini akan menjadi pembalikan tajam dari kebijakan yang berlaku selama dekade terakhir.

Bagi pasar, hal ini menjadi sinyal positif besar lainnya — berpotensi mengurangi risiko geopolitik secara signifikan.

8 Oktober 2025, 00.46

