- Rilis NFP September masih belum pasti akibat shutdown pemerintah AS.
- BLS telah kumpulkan seluruh data, publikasi masih mungkin dilakukan.
- Pasar fokus ke pidato pejabat The Fed: Williams, Goolsbee, Miran, Logan, Jefferson.
- Data penting hari ini: PMI & ISM dari AS, Eropa, dan Inggris.
- Ketidakpastian NFP dapat tingkatkan volatilitas menjelang keputusan The Fed.
Dalam kondisi normal, laporan utama hari ini seharusnya adalah data pasar tenaga kerja AS – NFP. Namun, karena shutdown pemerintah yang dimulai awal pekan ini, publikasi laporan tersebut kini masih belum pasti. Data NFP untuk September kemungkinan akan tertunda, meskipun kemarin BLS mengumumkan bahwa seluruh data yang diperlukan telah dikumpulkan, sehingga publikasi masih mungkin dilakukan.
Jika rilis NFP ditunda, pasar akan lebih memperhatikan pidato pejabat Federal Reserve hari ini, termasuk Williams, Goolsbee, Miran, Logan, dan Jefferson. Selain itu, data dari lembaga statistik swasta juga akan dirilis, yaitu laporan ISM dan PMI untuk September.
Kalender Rinci Hari Ini:
08:15 AM BST, Spanyol – Data PMI September
-
HCOB Spain Services PMI: perkiraan 53,3; sebelumnya 53,2
08:45 AM BST, Italia – Data PMI September
-
HCOB Italy Composite PMI: sebelumnya 51,7
-
HCOB Italy Services PMI: perkiraan 51,5; sebelumnya 51,5
08:50 AM BST, Prancis – Data PMI September
-
HCOB France Services PMI: perkiraan 48,9; sebelumnya 49,8
-
HCOB France Composite PMI: perkiraan 48,4; sebelumnya 49,8
08:55 AM BST, Jerman – Data PMI September
-
HCOB Germany Services PMI: perkiraan 52,5; sebelumnya 49,3
-
HCOB Germany Composite PMI: perkiraan 52,4; sebelumnya 50,5
09:00 AM BST, Zona Euro – Data PMI September
-
HCOB Eurozone Composite PMI: perkiraan 51,2; sebelumnya 51,0
-
HCOB Eurozone Services PMI: perkiraan 51,4; sebelumnya 50,5
09:30 AM BST, Inggris – Data PMI September
-
S&P Global Services PMI: perkiraan 51,9; sebelumnya 54,2
-
S&P Global Composite PMI: perkiraan 51,0; sebelumnya 53,5
10:40 AM BST, Zona Euro – Pidato Presiden ECB Lagarde
11:05 AM BST, Amerika Serikat – Pidato Anggota FOMC Williams
02:20 PM BST, Inggris – Pidato Gubernur BoE Bailey
02:45 PM BST, Amerika Serikat – Data PMI September
-
S&P Global Composite PMI: perkiraan 53,6; sebelumnya 54,6
-
S&P Global Services PMI: perkiraan 53,9; sebelumnya 54,5
02:50 PM BST, Zona Euro – Pidato Anggota ECB Schnabel
03:00 PM BST, Amerika Serikat – Data ISM September
-
ISM Non-Manufacturing PMI: perkiraan 51,8; sebelumnya 52,0
-
ISM Non-Manufacturing New Orders: sebelumnya 56,0
-
ISM Non-Manufacturing Employment: sebelumnya 46,5
- ISM Non-Manufacturing Business Activity: perkiraan 51,8; sebelumnya 55,0
-
ISM Non-Manufacturing Prices: sebelumnya 69,2
