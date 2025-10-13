- China telah mengumumkan aturan baru mengenai biaya pelabuhan yang menargetkan kapal milik, dioperasikan, dibangun, atau berbendera Amerika Serikat.
- China telah mengumumkan aturan baru mengenai biaya pelabuhan yang menargetkan kapal milik, dioperasikan, dibangun, atau berbendera Amerika Serikat.
China mengumumkan aturan baru terkait biaya pelabuhan yang secara khusus menargetkan kapal milik, dioperasikan, dibangun, atau berbendera Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tiongkok. Biaya baru ini akan mulai diberlakukan pada 14 Oktober 2025, dengan tarif awal sekitar $56 per ton bersih, meniru kebijakan serupa yang diterapkan AS terhadap kapal Tiongkok yang memasuki pelabuhan Amerika. Menariknya, China memberikan pengecualian bagi kapal buatan Tiongkok yang dimiliki perusahaan AS, menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati di tengah memanasnya perselisihan dagang antara kedua negara. Langkah ini merupakan bagian dari strategi balasan bertahap (tit-for-tat) dalam rivalitas ekonomi global AS–Tiongkok yang semakin menekan sektor pelayaran, rantai pasok, dan perdagangan internasional.
Daily summary: Wall Street Melemah Jelang Penutupan, Emas Sentuh $4.300 💰
Multiply Group to Form Dh120B Investment Giant via Merger with 2PointZero and Ghitha Holding
Morning Wrap: TSMC Topang Sentimen; Pasar Tunggu Laba AS (16.10.2025)
EURUSD Naik Setelah Pidato Powell: Sinyal Dovish dari The Fed 💶📈