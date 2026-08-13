Ketika saham sudah naik 60% sepanjang tahun, sekadar mengalahkan konsensus belum tentu cukup. Cisco baru saja membuktikannya. Cisco Systems (CSCO) merilis laporan keuangan Q4 FY2026 pada 12 Agustus dengan angka yang secara objektif sangat kuat. Revenue dan EPS sama-sama melampaui ekspektasi analis, order AI melonjak, dan guidance FY2027 jauh di atas konsensus. Namun, saham justru turun sekitar 4,7% di perdagangan after-hours ke level US$118,11. Fenomena ini bukan soal kualitas laporan, melainkan seberapa tinggi ekspektasi yang sudah tertanam dalam harga saham sebelum laporan dirilis.

Angka yang Seharusnya Lebih dari Cukup

Di atas kertas, Q4 FY2026 Cisco merupakan kuartal yang nyaris sempurna.

Revenue mencapai US$17,3 miliar, naik 18% secara tahunan dan melampaui konsensus analis sekitar US$16,83 miliar.

Non-GAAP EPS tercatat US$1,22 per saham, jauh di atas estimasi Wall Street sebesar US$1,17 dan tumbuh 23% dibandingkan tahun sebelumnya.

GAAP EPS bahkan melonjak 52% menjadi US$0,97 per saham berkat perbaikan operasional yang signifikan.

Yang lebih mengesankan, Cisco memberikan guidance FY2027 yang sangat agresif. Revenue diperkirakan berada di kisaran US$72,2 miliar hingga US$73,4 miliar, jauh di atas konsensus analis sekitar US$62,9 miliar. Non-GAAP EPS FY2027 di-guide sebesar US$5,05 hingga US$5,11, dibandingkan estimasi analis sekitar US$4,28.

Ini bukan sekadar beat. Cisco mencetak beat besar di hampir semua lini utama.

Masalah yang Tersembunyi di Balik Headline

Jika semua angka terlihat begitu kuat, apa yang membuat investor kecewa?

Jawabannya ada pada detail yang tidak langsung terlihat dari headline.

Non-GAAP gross margin Cisco turun 210 basis poin secara tahunan menjadi 66,3% dari 68,4%. Product gross margin turun lebih tajam dari 67,5% menjadi 64,8%. Pergerakan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan revenue Cisco, terutama yang berasal dari hardware AI networking untuk hyperscaler, datang dengan profitabilitas yang lebih rendah dibandingkan bisnis tradisional perusahaan.

Tren tersebut menunjukkan pola yang jelas. Semakin besar kontribusi revenue dari hardware AI, semakin besar pula tekanan terhadap margin. Guidance Q1 FY2027 di kisaran 65%-66% mengonfirmasi bahwa kompresi margin ini bukan sekadar fenomena satu kuartal. Meskipun operating margin justru membaik karena efisiensi biaya, naik menjadi 35,9% dari 34,3%, pasar tampaknya lebih fokus pada trajectory gross margin sebagai indikator kualitas pertumbuhan ke depan. Di sisi lain, revenue Services yang stagnan di US$3,8 miliar juga menjadi catatan tersendiri. Segmen ini biasanya menawarkan margin lebih tinggi dan recurring revenue yang lebih stabil.

Reli 60% YTD: Ketika Standar Jadi Terlalu Tinggi

Konteks paling penting untuk memahami reaksi pasar adalah valuasi. Menjelang earnings, saham Cisco sudah naik sekitar 60% sepanjang 2026 dan menjadi salah satu saham dengan performa terbaik di Dow Jones Industrial Average.

Trailing P/E mencapai sekitar 40 kali, hampir tiga kali lipat dari rata-rata lima tahun Cisco yang sekitar 15 kali. Forward P/E di sekitar 26 kali juga tetap premium dibandingkan sektor teknologi secara umum yang berada di kisaran 23 kali. Dengan valuasi setinggi ini, ekspektasi yang tertanam dalam harga saham sudah jauh melampaui konsensus analis yang dipublikasikan.

Inilah alasan guidance FY2027 yang secara teknis mengalahkan konsensus sekitar 16% tetap belum cukup untuk mempertahankan momentum saham. Pasar tampaknya sudah pricing in skenario yang lebih agresif.

Ketika realisasi hanya “sangat bagus” dan bukan “sempurna”, investor memilih mengambil keuntungan. Fenomena ini cukup klasik di Wall Street. Ketika sebuah saham sudah priced for perfection, pasar tidak hanya membutuhkan earnings beat, tetapi juga alasan baru untuk melakukan re-rating terhadap seluruh narasi pertumbuhannya.

Investor Takeaway