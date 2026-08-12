Memory Chip Mulai Jadi Target Baru dalam Reli AI

Saham Samsung Electronics dan SK Hynix menguat hari ini setelah muncul laporan bahwa Temasek dari Singapura sedang mempersiapkan investasi langsung di kedua produsen semikonduktor tersebut.

ADR SK Hynix naik hampir 8% dalam perdagangan AS dan mencapai sekitar US$153 per saham.

Berita tersebut muncul pada momentum yang menguntungkan bagi sektor semikonduktor.

Hasil CoreWeave dan Super Micro Computer kembali menunjukkan bahwa permintaan terkait ekspansi AI infrastructure tetap kuat.

Reaksi pasar tidak terbatas pada dua perusahaan tersebut.

KOSPI naik lebih dari 3,5% hari ini, sementara sentimen positif juga menyebar ke saham semikonduktor lainnya di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat.

Temasek, yang mengelola net portfolio sekitar SGD518 miliar atau US$404,5 miliar, dikabarkan sedang mempersiapkan pembelian langsung saham Samsung Electronics dan SK Hynix.

Menurut laporan, fund tersebut melihat produsen memory chip sebagai bagian AI supply chain yang relatif undervalued dibandingkan penerima manfaat lain dari boom investasi AI.

Saham Samsung dan SK Hynix naik lebih dari 7%, sementara keduanya sudah membukukan kenaikan lebih dari 100% sejak awal 2026.

Temasek sejauh ini belum mengonfirmasi laporan media tersebut, sehingga pasar saat ini masih memperhitungkan prospek transaksi, bukan investasi yang sudah final.

Mengapa Temasek Melirik Memory Chip?

Bagian paling menarik bukan potensi pembeliannya sendiri, tetapi logika di balik keputusan tersebut.

Selama ini, tema AI terutama berfokus pada GPU, server, dan penyedia kapasitas komputasi.

Namun, seiring model AI terus bertambah besar, memory menjadi semakin penting.

Bahkan prosesor paling canggih tidak dapat menangani volume data yang sangat besar secara efisien tanpa high-performance memory yang memadai.

Hal ini menempatkan SK Hynix dan Samsung pada posisi strategis dalam AI supply chain.

Jika Temasek memang melihat produsen memory sebagai undervalued, investasi tersebut akan menjadi taruhan tidak hanya terhadap kelanjutan pertumbuhan belanja AI, tetapi juga terhadap pergeseran porsi nilai ekonomi dari boom AI menuju pemasok memory.

Perkembangan ini juga penting dari sisi sentimen.

Koreksi Juli menunjukkan seberapa cepat investor dapat bereaksi terhadap kekhawatiran mengenai laju investasi data center.

Komitmen lebih besar dari investor institusional jangka panjang dapat diinterpretasikan sebagai sinyal bahwa fundamental sektor masih menarik meskipun kedua saham telah naik lebih dari dua kali lipat sejak awal tahun.

AI Kembali Mendorong Saham Semikonduktor

Temasek bukan satu-satunya faktor di balik kenaikan hari ini.

Hasil kuat CoreWeave dan outlook positif dari Super Micro Computer meredakan kekhawatiran bahwa gelombang terbesar belanja AI infrastructure mulai kehilangan momentum.

Sentimen positif tersebut menyebar ke perusahaan seperti Advantest, Kioxia, SMIC, dan TSM.

Namun, bagi Samsung dan SK Hynix, pertanyaan utamanya adalah apakah permintaan memory terkait AI yang sangat besar dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan earnings yang berkelanjutan.

Investor tidak hanya ingin melihat fase baru dari siklus tradisional industri semikonduktor.

Laporan mengenai Temasek memperkuat narasi bahwa saham memory masih dapat menawarkan valuasi menarik dibandingkan bagian lain dari AI supply chain.

Namun, setelah reli yang sangat kuat, standar yang harus dipenuhi oleh earnings berikutnya juga semakin tinggi.