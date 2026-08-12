- Setelah kenaikan saham SK Hynix dan Samsung, yang dikabarkan sedang dipertimbangkan sebagai target investasi oleh Temasek dari Singapura, sektor semikonduktor dan memory secara luas bergerak lebih tinggi.
- Indeks utama AS bergerak naik hari ini.
- Nasdaq 100 menguat hampir 1%, S&P 500 naik sekitar 0,4%, sementara DJIA dan Russell 2000 mencatat kenaikan moderat.
- Inflasi CPI AS untuk Juli tercatat tepat sesuai ekspektasi.
- Harga naik 0,1% secara bulanan dan 3,4% secara tahunan, sementara core inflation berada di 0,2% secara bulanan dan 2,5% secara tahunan.
- Laporan tersebut menjadi sinyal yang cukup positif bahwa tekanan harga inti terus melandai dan memperkuat argumen bahwa The Fed dapat mempertahankan suku bunga pada September.
- Namun, masih ada satu laporan CPI lagi sebelum pertemuan FOMC yang berpotensi mengubah outlook tersebut.
- Logam mulia juga menghapus sebagian kenaikan awal.
- Emas masih naik sedikit di bawah 0,8%, tetapi mundur dari level tertinggi intraday sejak sekitar pukul 15.00.
- Harga minyak sedikit lebih rendah, tetapi tetap dekat US$89 per barel.
- Menurut sumber senior Iran yang dikutip Reuters, saat ini tidak ada pembicaraan mengenai perpanjangan gencatan senjata antara AS dan Iran.
- Teheran berpendapat bahwa kesepakatan tersebut tidak memiliki tanggal mulai formal dan Washington telah melanggarnya dalam 48 jam pertama.
- Negosiasi justru difokuskan pada kemungkinan kembalinya AS ke memorandum of understanding atau MOU serta timeline implementasi komitmen yang telah disepakati.
- Namun, Iran menyatakan belum ada kemajuan sejauh ini.
- Donald Trump mengatakan bahwa AS memiliki “kontrol penuh” atas Selat Hormuz dan menyatakan Washington dapat mempertahankan kendali atas jalur strategis tersebut.
- Ia menggambarkan blokade angkatan laut AS sebagai “wall of steel”.
- Presiden AS juga mengatakan kemampuan militer Iran telah sangat melemah, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC telah “dihancurkan”, dan negara tersebut menghadapi masalah ekonomi yang dalam.
- Menurut Trump, Iran tidak lagi menjadi kekuatan dominan di Timur Tengah.
- Hanya 159 kapal yang memasuki pelabuhan di wilayah Odesa untuk melakukan pemuatan pada Juli, dibandingkan hampir 400 kapal pada periode yang sama tahun lalu.
- Wakil menteri infrastruktur Ukraina menyampaikan data tersebut kepada Reuters.
- Penurunan tajam aktivitas pelabuhan mencerminkan meningkatnya serangan Rusia yang memperbesar risiko pelayaran dan dapat membatasi kapasitas ekspor Ukraina.
- Sebuah supertanker tiba di terminal minyak utama Arab Saudi di Teluk Persia untuk pertama kalinya dalam hampir satu bulan.
- Kapal tersebut bersandar di Ju’aymah, bagian dari kompleks ekspor Ras Tanura, dan mampu membawa sekitar 2 juta barel minyak mentah.
- Kembalinya tanker ke Ras Tanura terjadi ketika Arab Saudi masih mengalihkan jutaan barel melalui pelabuhan Yanbu di Laut Merah akibat tingginya risiko pelayaran di kawasan.
- Saham SpaceX naik lebih dari 10% hari ini.
- Pada saat yang sama, Norges Bank mengungkap posisi sebesar 7,3 juta saham di perusahaan tersebut.
- Morgan Stanley juga menegaskan kembali rating Overweight dengan target harga US$300 dan bull case US$600.
- Skenario bullish tersebut didasarkan pada asumsi bahwa SpaceX akan berkembang dari bisnis roket dan satelit menjadi platform AI infrastructure yang lebih luas dengan menggabungkan Starship, Starlink, Cursor, dan berpotensi data center orbital.
- Namun, valuasi setinggi itu bergantung pada eksekusi sejumlah asumsi yang sangat ambisius terkait skala dan profitabilitas bisnis baru tersebut.
- Karena itu, perkembangan Starship, economics Starlink, dan trajectory pertumbuhan segmen AI tetap menjadi faktor utama yang perlu dipantau.
Nasdaq 100, Teknologi Kembali Diburu
- Sesi Nasdaq 100 hari ini menunjukkan kembalinya permintaan yang kuat terhadap saham teknologi.
- Namun, kenaikan terlihat sangat terkonsentrasi pada AI infrastructure, memory, dan semikonduktor.
- Micron, dan Seagate masing-masing naik 4,9%, dan 7,3%.
- Performa saham memory menjadi salah satu hal yang paling menonjol.
- Modal kembali masuk ke sektor tersebut setelah koreksi tajam baru-baru ini.
- Namun, mengingat skala kenaikan sejak awal tahun, risiko profit taking tambahan belum sepenuhnya hilang.
- Pada saat yang sama, penurunan Meta (-3,3%), Adobe (-2,8%), dan Workday (-4,0%) menunjukkan bahwa ini bukan pergerakan risk-on yang merata di seluruh sektor teknologi.
- Yang terlihat justru rotasi selektif menuju area yang memiliki eksposur langsung terhadap belanja AI infrastructure.
- Struktur pasar ini masih konstruktif bagi Nasdaq 100.
- Namun, fase kenaikan berikutnya mungkin bergantung pada apakah momentum beli dapat meluas ke luar kelompok saham yang saat ini memimpin.
Sumber: XTB Research
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