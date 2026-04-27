Earnings Preview: Ekspektasi Tinggi dan Realistis

Coca-Cola (KO) dijadwalkan merilis hasil Q1 FY2026 pada 28 April, sekaligus menjadi laporan kuartalan pertama di bawah kepemimpinan CEO baru Henrique Braun. Konsensus Wall Street memproyeksikan pendapatan Q1 sekitar $12,244 miliar (naik sekitar 9,17% year-over-year) dan adjusted EPS sebesar $0,81, atau sekitar 11% lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Di sisi dividen, Dewan Direksi menyetujui kenaikan dividen tahunan ke-64 secara berturut-turut, dengan pembayaran kuartalan ditetapkan sebesar $0,53 per saham atau setara $2,12 per tahun, sebuah rekor yang mencerminkan komitmen kuat perusahaan terhadap para pemegang saham. Secara keseluruhan gambarannya cukup solid: pendapatan sesuai panduan, EPS mendekati batas atas, dan outlook yang stabil.



Berbeda dari Yang Lain: Keunggulan Kompetitif yang Membuat Buffett Tak Beranjak

Ada alasan kuat mengapa Berkshire Hathaway mempertahankan Coca-Cola (KO) sebagai salah satu holdings inti permanen mereka. Antara September hingga Desember 2025, manajemen melakukan buyback 1,44 juta saham senilai $99,8 juta, sinyal bahwa mereka sendiri percaya saham ini masih undervalued. Di balik kekuatan brand, struktur operasionalnya pun tak kalah impresif: melalui model franchise asset-light yang menjangkau lebih dari 200 negara, Coca-Cola mempertahankan produksi konsentrat bermargin tinggi sambil melisensikan bottling dan distribusi ke mitra independen, menghasilkan gross margin jangka panjang sekitar 60% dan operating margin di atas 20%. Melihat 13F terbaru Berkshire, KO menempati 10,20% dari portofolio senilai $274 miliar dengan jumlah saham yang tidak berubah sama sekali, dan ketika investor institusi terbesar tidak merasa perlu mengubah posisinya, itu sendiri sudah merupakan sinyal keyakinan yang kuat.

Sumber: XTB Research Indonesia



Tangguh di Tengah Volatilitas dan Para Analis Pun Merespons

Saham KO telah naik sekitar 7,49% sejak awal tahun, melampaui kenaikan S&P 500 sebesar 4,27% dan bahkan mengalahkan beberapa saham mega-cap teknologi termasuk Apple. Di tengah tekanan makro dari kebisingan tarif dan risiko geopolitik, nama-nama defensif seperti Coca-Cola mulai menarik arus masuk modal yang signifikan. Berbagai firma besar termasuk Morgan Stanley, Jefferies, BofA, Citi, JPMorgan, dan Evercore ISI semuanya telah menaikkan price target mereka, dengan estimasi konsensus di kisaran $87 hingga $90. Morgan Stanley secara khusus menyoroti pricing power Coca-Cola, kemampuan penyerapan biaya sistem bottling, dan partial hedging nilai tukar sebagai penyangga utama terhadap guncangan geopolitik, sekaligus menempatkan KO sebagai Top Pick mereka di consumer staples Amerika Utara.



Integrasi AI: Katalis Pertumbuhan Berikutnya yang Perlu Dicermati

CEO baru Henrique Braun tidak sekadar menjaga warisan yang ada, ia aktif meningkatkan mesinnya. Coca-Cola tengah mengintegrasikan AI di berbagai lini: pemasaran (generative AI untuk produksi kreatif yang lebih cepat dan A/B testing), supply chain (forecasting permintaan dan alokasi inventaris), serta strategi harga (analisis price elasticity dan optimasi channel mix berbasis AI). Target keuangan yang mendukung transformasi ini pun cukup meyakinkan: panduan 2026 menargetkan pertumbuhan pendapatan adjusted sebesar 4% hingga 5%, pertumbuhan EPS 7% hingga 8%, dan free cash flow sekitar $12,2 miliar, lebih dari cukup untuk mendanai investasi AI tanpa harus menyentuh program dividen. Bagi investor, inilah kombinasi yang paling menarik: bisnis dengan keunggulan kompetitif yang tak tergoyahkan, kini aktif mengasah keunggulannya dengan teknologi modern.

Aggananda Dhammiko (Research Analyst)