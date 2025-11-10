Futures indeks AS memulai pekan dengan rebound kuat — US100 naik 1,9%, US500 +1,3%, US2000 +1,1%, dan US30 +0,5% — menghapus hampir seluruh penurunan dua sesi sebelumnya.

Euforia pasar terjadi setelah Senat AS meloloskan RUU untuk mengakhiri government shutdown. Delapan Demokrat moderat mendukung usulan Partai Republik, yang mencakup pendanaan hingga akhir Januari 2026, anggaran penuh untuk lembaga federal utama, serta pembayaran kembali bagi pekerja yang dirumahkan — sebagai imbalan atas pemungutan suara Desember terkait subsidi Obamacare. Namun, langkah ini memicu perpecahan di internal Demokrat, karena sebagian menolak RUU tersebut di House of Representatives.

Investor legendaris Warren Buffett mengumumkan bahwa ia tidak akan lagi menulis surat tahunan untuk pemegang saham Berkshire Hathaway (BRKA.US) dan tidak akan berbicara di pertemuan tahunan perusahaan. Pada usia 95 tahun, Buffett menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Greg Abel, yang akan menjadi CEO mulai 1 Januari 2026. Buffett juga berencana mempercepat transfer saham Berkshire miliknya ke empat yayasan keluarga, memperjelas proses transisi kepemimpinan perusahaan.

Bloomberg melaporkan bahwa Swiss tengah menegosiasikan kesepakatan dagang baru dengan AS yang akan memangkas tarif produk Swiss dari 39% menjadi 15%. Kesepakatan ini bisa rampung dalam dua minggu, meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak.

Optimisme menyebar ke Eropa. Indeks EU50 naik 1,22%, dipimpin oleh W20 Polandia (+1,95%), SPA35 Spanyol (+1,8%), dan DE40 Jerman (+1,15%).

Di pasar valas, dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang G10, meski indeks dolar (USDIDX) masih relatif stabil di +0,03%. Performa terkuat hari ini adalah dolar Australia (AUDUSD +0,75%, AUDJPY +1%), setelah Deputy Governor RBA Andrew Hauser menyampaikan nada hawkish, menegaskan perlunya kebijakan moneter restriktif. Sebaliknya, yen Jepang menjadi mata uang terlemah (USDJPY +0,2%; EURJPY +0,3%), sementara EURUSD stabil di kisaran 1,156.

Harga Brent dan WTI naik sekitar 0,25%, memperpanjang tren sesi perdagangan rendah volatilitas. NATGAS futures bergerak datar setelah sempat naik di awal perdagangan.