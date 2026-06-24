📈 Gambaran Pasar & Bursa Saham
- Futures mulai stabil. Setelah aksi jual tajam di sektor teknologi pada dua sesi pertama pekan ini, futures AS dan indeks utama mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi serta berupaya membentuk dasar (bottom) jangka pendek. US500 diperdagangkan mendekati penutupan kemarin, sementara US100 masih melemah sekitar 0,8% dan menguji area 29.500 poin.
- AS masih unggul dibanding kawasan lain. Optimisme di Wall Street mendapat dukungan dari komentar Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang menegaskan ketahanan ekonomi Amerika Serikat. Ketika kawasan yang terdampak konflik geopolitik mencatat pertumbuhan ekonomi mendekati nol, arus modal global justru terus mengalir ke aset-aset AS yang dianggap lebih aman.
- J.P. Morgan menaikkan target S&P 500. Bank investasi tersebut menaikkan target akhir tahun 2026 untuk indeks S&P 500 dari 7.600 menjadi 7.800 poin, dengan alasan belanja investasi kecerdasan buatan (AI) masih terus meningkat.
🏢 Perusahaan & Saham
- Micron jadi pusat perhatian. Seluruh sektor teknologi, termasuk Nvidia, Microsoft, hingga Dell, menantikan laporan keuangan Micron Technology yang akan dirilis setelah penutupan pasar AS. Saham Micron telah melonjak sekitar 700% dalam setahun terakhir sehingga investor mulai mempertanyakan apakah seluruh prospek positif sudah tercermin dalam valuasi. Laporan ini dipandang sebagai indikator penting bagi keberlanjutan investasi infrastruktur AI global yang diperkirakan melampaui USD600 miliar.
- Alphabet resmi masuk Dow Jones. Raksasa teknologi asal Mountain View tersebut resmi menggantikan Verizon Communications di indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA), efektif mulai Senin, 29 Juni 2026. Pergantian ini menjadi simbol dominasi AI dan cloud computing dalam ekonomi modern serta memicu penyesuaian portofolio berbagai ETF berbasis Dow Jones. Saham Alphabet naik sekitar 1% di tengah tekanan pada sektor teknologi.
- Sektor pertahanan terkoreksi. Saham perusahaan pertahanan, termasuk Rheinmetall dan sejumlah kontraktor pertahanan AS, masih tertekan akibat aksi ambil untung serta harapan membaiknya situasi geopolitik di Timur Tengah. Rheinmetall bahkan anjlok sekitar 18%.
🛢️ Komoditas Energi
- Harga minyak terus melemah. WTI turun di bawah level psikologis USD70 per barel dan telah kembali ke level yang terlihat pada awal konflik Timur Tengah. Pemerintah AS menyatakan tidak ada biaya transit yang dikenakan di Selat Hormuz dan memperkirakan aktivitas pelayaran akan kembali normal dalam beberapa minggu setelah proses pembersihan ranjau selesai.
- Laporan EIA memberi sinyal beragam. Persediaan minyak mentah turun 6,088 juta barel, lebih besar dari ekspektasi penurunan 4,461 juta barel. Namun, persediaan bensin justru naik 2,064 juta barel, sementara stok distilat meningkat 3,064 juta barel, berlawanan dengan perkiraan pasar yang mengantisipasi penurunan.
- Kilang beroperasi penuh, cadangan strategis menipis. Tingginya aktivitas kilang menjelaskan penurunan stok minyak mentah, tetapi kenaikan persediaan bahan bakar jadi mengindikasikan permintaan akhir yang lebih lemah. Sementara itu, Cadangan Minyak Strategis (SPR) AS turun ke level terendah sejak dekade 1980-an.
🪙 Logam Mulia
- Emas dan perak menyentuh level terendah 2026. Harga emas turun di bawah USD4.000 per ons, sekitar 30% di bawah rekor Januari lalu di kisaran USD5.600. Pelemahan dipicu ekspektasi kebijakan moneter The Fed yang tetap ketat di bawah Ketua Fed Kevin Warsh.
- Warsh menilai inflasi inti masih bertahan tinggi, dengan proyeksi PCE sekitar 3,6%, sehingga pasar mulai memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada September 2026. Dari sisi teknikal, area support berikutnya berada di sekitar USD3.570.
- Perak turun di bawah USD60. Perak mencatat performa terburuk dalam lima tahun terakhir dan berada di level terendah sejak Desember 2025. Penguatan dolar AS, lemahnya aktivitas industri di China, serta perlambatan permintaan panel surya menjadi faktor utama yang menekan harga.
- Rasio emas-perak meningkat. Gold/Silver Ratio kembali naik menuju kisaran 70–80. Jika harga emas bertahan di sekitar USD4.000, maka secara historis harga perak berpotensi bergerak ke kisaran USD50–57, dengan skenario terburuk menuju USD45–46.
🌾 Komoditas Pertanian
- Risiko Super El Niño meningkat. Data meteorologi terbaru menunjukkan probabilitas sekitar 60–67% terjadinya fenomena Super El Niño pada periode 2026–2027, yang berpotensi menjadi salah satu anomali cuaca terkuat sejak 1950.
- Komoditas lunak menghadapi tekanan pasokan. Fenomena ini berpotensi mengganggu produksi komoditas pertanian di Afrika Barat dan Asia Tenggara. Harga kakao kembali melonjak sekitar 7% dan mendekati USD5.000 per ton akibat pasokan yang masih sangat ketat.
- Di sisi lain, analis mulai mengingatkan adanya demand destruction, yaitu penurunan konsumsi akibat harga yang terlalu tinggi. Untuk komoditas lain, El Niño justru berpotensi meningkatkan produksi kedelai dan gas alam di AS, sehingga membuka peluang tekanan harga lebih lanjut pada kedua komoditas tersebut.
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