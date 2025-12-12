Microsoft turun 1%

Google turun lebih dari 1%

Meta terdepresiasi sekitar 1%

Amazon melemah lebih dari 1%

Oracle kembali turun 4%

Logitech turun sekitar 5%

Dell turun 2%

Pada awal minggu, Oracle merilis laporan keuangan yang mengecewakan investor. Saham perusahaan sempat jatuh hingga 15%, dipicu oleh pendapatan dan proyeksi yang lebih lemah dari ekspektasi, serta perlambatan penjualan di sektor-sektor utama yang dipantau pasar. Ini menjadi laporan pertama yang menunjukkan tanda-tanda bahwa revolusi AI mulai kehilangan momentum.

Kemarin, Broadcom menambah kekhawatiran pasar. Meskipun perusahaan melampaui ekspektasi pendapatan dan laba, sahamnya sudah kehilangan sekitar 10% sejak rilis laporan. Penyebab utama adalah komunikasi manajemen bahwa pertumbuhan penjualan terkait AI dan pusat data tidak akan sebesar yang diharapkan pasar.



Tekanan juga datang dari data makro AS. Kenaikan pengangguran, penurunan pesanan, dan pelemahan penjualan semakin menambah kecemasan, terutama terkait apakah likuiditas perbankan dan pasar kredit swasta masih memadai di tengah level suku bunga saat ini.

Di sisi kebijakan, Donald Trump hari ini menandatangani undang-undang yang melarang negara bagian membuat regulasi lokal terkait AI, agar ekspansi perusahaan teknologi tidak terhambat. Namun muncul pertanyaan: apakah ini sekadar deregulasi tergesa-gesa pada industri yang masih muda dan bentuk pengabaian otonomi lokal? Atau apakah pasar melihatnya sebagai tindakan putus asa untuk menopang valuasi perusahaan teknologi yang semakin sulit membenarkan besarnya investasi?

US100 (D1)

