Pada awal sesi Jumat di AS, terlihat kelanjutan dari sentimen gugup yang terjadi kemarin. Pada hari Kamis, indeks-indeks utama Wall Street turun lebih dari 1%, namun pembeli berhasil mempertahankan inisiatif menjelang penutupan. Sesi hari ini dibuka dengan penurunan kontrak US100 hampir 1%. Pasar kembali mencoba menilai apakah reli AI masih berkelanjutan dan apakah pemangkasan suku bunga yang diharapkan dari The Fed sejalan dengan kondisi ekonomi.

Austan Goolsbee, anggota FOMC yang dikenal dengan pendekatan konservatif terhadap penurunan suku bunga, akan memberikan pidatonya hari ini. Pasar dapat mengharapkan wawasan yang lebih hawkish dari salah satu suara penting di dalam FOMC.

Donald Trump menandatangani dekret yang melarang setiap negara bagian di AS untuk menerapkan regulasi lokal terkait AI. Menteri Perdagangan diberi waktu 90 hari untuk mengevaluasi seluruh peraturan lokal yang berpotensi bertentangan dengan dokumen baru tersebut — yang disusun bersama Google, Nvidia, OpenAI, dan Apple.

US100 (D1)

Pada grafik, terlihat formasi yang berpotensi berkembang menjadi pola Head & Shoulders yang memanjang. Bagi buyer, tugas utama adalah mempertahankan area FIBO 23,6 dan FIBO 50 untuk menggagalkan skenario penurunan. Selain level FIBO, EMA100 juga menjadi zona support penting. Selain itu, penyempitan mendadak jarak antara garis sinyal dan rata-rata MACD dapat menjadi indikasi awal melemahnya valuasi.

