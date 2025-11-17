- Indeks saham AS memperpanjang kerugian meskipun ada kenaikan kecil pada awal perdagangan
- Yen melemah setelah data PDB yang negatif
- Bitcoin berada di level terendah sejak April
Terlepas dari rebound awal, indeks saham AS bergerak menuju penutupan di wilayah negatif. Indeks small-cap Russell 2000 (US2000: -0.8%) mencatat kerugian terbesar, tetap menjadi yang paling sensitif terhadap risiko suku bunga yang lebih tinggi. US100, US500, dan US30 turun sekitar 0.5%.
Saham teknologi menjadi penurun terbesar di Wall Street hari ini, ditekan oleh kekhawatiran valuasi pada sektor terkait AI dan meningkatnya ketegangan jelang laporan pendapatan Nvidia (NVDA.US: -1.7%). Di antara “Mag 7”, hanya Alphabet (GOOG.US: +3.5%) dan Tesla (TSLA.US: +2%) yang diperdagangkan lebih tinggi. Berkshire Hathaway mengungkapkan $4.9 miliar saham Alphabet (17.85 juta saham per 30 September), menjadikannya kepemilikan ke-10 terbesar dalam portofolionya.
Di Eropa, penurunan mendominasi. DE40 menuju penutupan di level terendah dua bulan (-1.24% ke 23,600), bersama FRA40 (-0.5%), SPA35 (-1.15%), ITA40 (-0.5%), dan FTSE 100 (-0.25%) yang juga berada di zona merah.
Novo Nordisk (NOVOB.DK) mengumumkan penurunan harga obat obesitas Wegovy/Ozempic di AS menjadi $349 per bulan untuk mempertahankan pangsa pasar. Saham naik 0.5%.
Di pasar forex, indeks dolar AS menguat di tengah kekhawatiran potensi pemangkasan suku bunga Desember (USDIDX: +0.2%). Mata uang emerging markets mencatat pelemahan terbesar terhadap dolar (misalnya USDISL: +0.8%, USDBRL, USDPLN: +0.5%). Yen Jepang tetap terlemah, memperpanjang pelemahan setelah laporan GDP negatif (USDJPY: +0.4%). EURUSD turun 0.25%, jatuh sedikit di bawah 1.16 (saat ini 1.159).
Futures kedelai rebound 2.75%, menembus resistensi kunci di tengah harapan pembelian ulang oleh China dan laporan USDA yang menunjukkan panen lebih kecil.
Cryptocurrency terus anjlok. Bitcoin turun 1.4% ke $92,920, level terendah sejak April. Ethereum turun 1.5% ke $3,050
Emas turun untuk hari ketiga berturut-turut (-0.4% ke $4,066), sementara perak naik 0.2% ke $50.80.
Morning Wrap (19.11.2025)