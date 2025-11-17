Baca selengkapnya
01.58 · 18 November 2025

Daily summary: Aset Risiko Terus Turun akibat Kekhawatiran Rate Cut 📉 (17.11.2025)

Inti pembahasan
  • Indeks saham AS memperpanjang kerugian meskipun ada kenaikan kecil pada awal perdagangan
  • Yen melemah setelah data PDB yang negatif
  • Bitcoin berada di level terendah sejak April

  • Terlepas dari rebound awal, indeks saham AS bergerak menuju penutupan di wilayah negatif. Indeks small-cap Russell 2000 (US2000: -0.8%) mencatat kerugian terbesar, tetap menjadi yang paling sensitif terhadap risiko suku bunga yang lebih tinggi. US100, US500, dan US30 turun sekitar 0.5%.

  • Saham teknologi menjadi penurun terbesar di Wall Street hari ini, ditekan oleh kekhawatiran valuasi pada sektor terkait AI dan meningkatnya ketegangan jelang laporan pendapatan Nvidia (NVDA.US: -1.7%). Di antara “Mag 7”, hanya Alphabet (GOOG.US: +3.5%) dan Tesla (TSLA.US: +2%) yang diperdagangkan lebih tinggi. Berkshire Hathaway mengungkapkan $4.9 miliar saham Alphabet (17.85 juta saham per 30 September), menjadikannya kepemilikan ke-10 terbesar dalam portofolionya.

  • Di Eropa, penurunan mendominasi. DE40 menuju penutupan di level terendah dua bulan (-1.24% ke 23,600), bersama FRA40 (-0.5%), SPA35 (-1.15%), ITA40 (-0.5%), dan FTSE 100 (-0.25%) yang juga berada di zona merah.

  • Novo Nordisk (NOVOB.DK) mengumumkan penurunan harga obat obesitas Wegovy/Ozempic di AS menjadi $349 per bulan untuk mempertahankan pangsa pasar. Saham naik 0.5%.

  • Di pasar forex, indeks dolar AS menguat di tengah kekhawatiran potensi pemangkasan suku bunga Desember (USDIDX: +0.2%). Mata uang emerging markets mencatat pelemahan terbesar terhadap dolar (misalnya USDISL: +0.8%, USDBRL, USDPLN: +0.5%). Yen Jepang tetap terlemah, memperpanjang pelemahan setelah laporan GDP negatif (USDJPY: +0.4%). EURUSD turun 0.25%, jatuh sedikit di bawah 1.16 (saat ini 1.159).

  • Futures kedelai rebound 2.75%, menembus resistensi kunci di tengah harapan pembelian ulang oleh China dan laporan USDA yang menunjukkan panen lebih kecil.

  • Cryptocurrency terus anjlok. Bitcoin turun 1.4% ke $92,920, level terendah sejak April. Ethereum turun 1.5% ke $3,050

  • Emas turun untuk hari ketiga berturut-turut (-0.4% ke $4,066), sementara perak naik 0.2% ke $50.80.

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
