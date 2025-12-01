Sesi pertama pekan ini sekaligus pembukaan bulan Desember di pasar keuangan internasional ditandai oleh pelemahan pada valuasi sebagian besar instrumen.

Di Eropa, penurunan terutama terjadi pada indeks Jerman DAX, yang melemah 1% di pasar reguler. Pembicaraan damai terkait Ukraina menekan pergerakan perwakilan industri utama di kawasan tersebut.

Perekonomian Polandia mempertahankan pertumbuhan solid pada kuartal ketiga 2025. Produk Domestik Bruto meningkat 3.8% secara tahunan dan 0.9% secara kuartalan, melampaui estimasi sebelumnya dari Kantor Statistik Pusat (GUS) dan konsensus pasar. Pertumbuhan terutama didorong oleh investasi yang naik 7.1% y/y, terutama di sektor publik dan pemerintah daerah, serta belanja publik yang meningkat 7.4% y/y. Konsumsi rumah tangga tumbuh 3.5% y/y, menunjukkan struktur pertumbuhan yang stabil tanpa tekanan inflasi berlebih. Permintaan domestik meningkat 3.7% y/y, ekspor naik 6.1% y/y, dan impor naik 5.9% y/y. Indeks Warsaw menguat tipis didukung berita ekonomi positif ini.

Di Wall Street, sentimen membaik pada paruh kedua hari, meskipun sesi dibuka dengan nada negatif. Namun, hal ini tidak mengubah kenyataan bahwa indeks utama masih melemah secara intraday. Nasdaq saat ini turun 0.1% dan S&P 500 melemah 0.07%.

Pada November, sektor industri AS terus mengalami kontraksi. Indeks ISM untuk sektor manufaktur berada di 48.2 poin, sementara perkiraan adalah 49.0. Indeks pesanan baru turun ke 47.4, dan indeks ketenagakerjaan industri turun ke 44.0, menandakan melemahnya permintaan dan pemangkasan tenaga kerja. Di sisi lain, sektor jasa sedang tumbuh, terlihat dari ISM jasa yang mencapai 58.5 poin, lebih tinggi dari estimasi.

Di pasar Forex, yen Jepang menjadi mata uang dengan performa terbaik pada sesi hari ini sebagai respons terhadap komentar terbaru Gubernur Bank of Japan (BOJ), yang untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan secara jelas menyarankan kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan BOJ bulan Desember.

Di pasar komoditas, silver menonjol dengan kenaikan 3.5% dan mencetak level tertinggi baru. Gold juga berkinerja sangat baik, dengan kontraknya naik 0.6%.

Namun, area pasar yang paling pesimistis saat ini adalah cryptocurrency dan perusahaan berbasis teknologi crypto. Bitcoin turun 6.6% hari ini, dan saham Strategy Inc anjlok hingga 12% setelah komentar CEO perusahaan mengenai kemungkinan penjualan Bitcoin dalam situasi krisis — pernyataan yang dinilai investor bertolak belakang dengan sikap optimistis Michael Saylor sebelumnya.