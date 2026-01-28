Indeks S&P 500 berhasil menembus level 7.000 poin hari ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sementara kontrak berjangka telah bergerak di sekitar level ini selama beberapa hari, hari ini indeks cash juga mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa.

Namun, sedikit perubahan ke arah hawkish dalam keputusan The Fed memicu koreksi kecil di Wall Street.

The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah dan menggeser retorikanya dari “dovish” menjadi “moderat”. Meski demikian, pasar tampaknya telah mengantisipasi komentar yang bahkan lebih hawkish.

The Fed menyoroti stabilisasi tingkat pengangguran dan penurunan risiko di pasar tenaga kerja. Di saat yang sama, The Fed mencatat inflasi yang masih persisten serta peningkatan aktivitas ekonomi.

Powell menegaskan bahwa The Fed akan tetap independen. Ia memperingatkan bahwa jika independensi ini hilang, maka hal tersebut akan menandai berakhirnya kredibilitas bank sentral.

Peristiwa besar hari ini adalah penampilan Scott Bessent di televisi, di mana ia bergerak untuk menyelamatkan dolar setelah aksi jual kemarin. EURUSD sebelumnya sempat menguji level 1.20.

Bessent menyatakan bahwa AS tidak melakukan intervensi terhadap yen dan menegaskan kembali bahwa dolar tetap merupakan mata uang yang kuat. Dolar sempat melemah pada hari Selasa setelah Trump menyatakan bahwa ia “nyaman” dengan mata uang yang lebih lemah untuk meningkatkan daya saing AS. Namun, pelemahan dolar tersebut bertentangan dengan kebutuhan untuk mempromosikan pembiayaan utang AS yang terus meningkat kepada investor global.

Pasangan EURUSD kembali menguji level 1.20 selama konferensi pers Powell.

Harga minyak mentah melanjutkan reli, dengan WTI saat ini menguji level di atas $63 per barel, tertinggi sejak September 2025. Kenaikan ini dikaitkan dengan meningkatnya risiko serangan AS terhadap Iran.

Mobilisasi pasukan serangan cepat AS terus berlanjut di Timur Tengah. Aksi protes anti-pemerintah di Iran ditekan secara brutal, melampaui “garis merah” yang telah ditetapkan oleh Trump. Trump menekan Iran untuk menandatangani kesepakatan nuklir baru dengan AS. Meski Iran sempat mengisyaratkan potensi serangan balasan jika AS melakukan intervensi, kini negara tersebut mulai memberi sinyal kesiapan untuk bernegosiasi.

ASML mengumumkan hasil keuangan rekor untuk Q4 2025 dan sepanjang tahun, dengan pendapatan sebesar €32,7 miliar dan laba bersih €9,6 miliar. Saham ASML awalnya melonjak lebih dari 7% ke level tertinggi sepanjang masa, namun kemudian memangkas sekitar 2% setelah analis menyuarakan kekhawatiran terkait panduan ke depan.

LVMH melaporkan pendapatan 2025 sebesar €80 miliar (penurunan organik 1%), laba operasional €17,7 miliar (turun 9%), dan laba bersih €10,9 miliar (turun 13%). Saham perusahaan anjlok sekitar 8% setelah laporan dirilis.

Setelah penutupan Wall Street, Microsoft akan merilis laporan keuangan, dengan pertumbuhan Azure diproyeksikan mendekati 40%, meskipun kekhawatiran terkait belanja AI (CAPEX) tetap membayangi. Meta juga akan melaporkan kinerja, dengan fokus pada AI dan Metaverse. Tesla diperkirakan mencatat penurunan penjualan secara tahunan, namun perhatian investor kemungkinan akan beralih ke Robotaxi, segmen non-otomotif, dan margin kendaraan secara keseluruhan.