Makroekonomi dan Kebijakan Moneter
- Presiden Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, menegaskan bahwa inflasi masih menjadi tantangan terbesar bagi ekonomi Amerika Serikat.
- Namun, ia menilai kondisi konsumen yang relatif stabil dapat membantu mencegah perlambatan ekonomi yang lebih dalam.
- Goolsbee menggambarkan pasar tenaga kerja sebagai stabil, tetapi masih jauh dari kondisi yang sangat kuat.
- Existing home sales AS pada Juli mencapai 4,06 juta unit secara tahunan, sedikit di atas ekspektasi 4,05 juta.
- Meskipun melampaui estimasi, pasar properti tetap lesu akibat tingginya suku bunga hipotek.
- Harga rumah naik sekitar 2,0% secara tahunan.
- Perwakilan perdagangan Amerika Serikat dan Kanada sedang menyelesaikan detail kesepakatan ekonomi potensial yang direncanakan untuk diumumkan pekan depan.
- Inisiatif tersebut bertujuan memperkuat hubungan perdagangan agar lebih tahan terhadap kemungkinan perubahan politik setelah pemilu presiden.
- Lembaga pemeringkat Fitch Ratings memperingatkan bahwa meningkatnya daya saing ekonomi China menjadi tantangan yang semakin besar bagi pertumbuhan ekonomi Uni Eropa.
- Menariknya, meskipun data pasar tenaga kerja AS melemah dan inflasi diperkirakan turun, yield Treasury tetap tinggi.
- Kondisi tersebut memberikan tantangan bagi valuasi emas yang juga masih berada pada level tinggi.
Pasar Saham dan Hasil Perusahaan
- Musim earnings Wall Street semakin mendekati akhir. Perhatian investor kini tertuju pada apakah kenaikan pasar saat ini masih mampu mempertahankan momentum. Kejutan positif dari perusahaan teknologi telah mendukung sentimen. Namun, valuasi yang tinggi membuat pasar tetap berhati-hati menjelang rilis CPI.
- Raksasa teknologi Nvidia berencana meluncurkan program pembiayaan yang bertujuan mendukung gelombang berikutnya dari pengembangan AI di Wall Street. Perusahaan ingin mengamankan modal untuk pembangunan infrastruktur hardware dan memperkuat posisi dominannya. Selain itu, Nvidia sedang mengembangkan model baru bernama Nemotron 4 dengan satu triliun parameter yang dirancang untuk bersaing langsung dengan solusi OpenAI.
- Intel mengumumkan rencana mengalokasikan US$20 miliar untuk investasi yang ditujukan membawa perusahaan kembali ke posisi kepemimpinan teknologi. Pada saat yang sama, laporan pasar menyebut sekitar 33% pesanan investor dalam penerbitan saham terbaru tidak mendapatkan alokasi.
- SpaceXAI mengumumkan peluncuran versi beta software Grok Bot, yang dirancang sebagai tim asisten virtual untuk menjalankan berbagai tugas bisnis. Tool tersebut tersedia bagi pelanggan paket premium di desktop maupun perangkat mobile.
- Anthropic menyelesaikan transaksi senilai US$9,1 miliar dengan Riot Platforms, perusahaan Bitcoin mining yang baru-baru ini membuka kapasitas data centernya untuk kebutuhan komputasi AI.
Komoditas
- Harga minyak mencatat volatilitas sangat tinggi selama sesi dan kembali mendekati level US$88 per barel untuk Brent.
- Kenaikan awal sempat terhapus setelah muncul pernyataan optimistis dari Pakistan mengenai kemungkinan kesepakatan antara AS dan Iran.
- Namun, pasar segera kembali membeli setelah muncul retorika keras dari Teheran terkait keberlanjutan blokade Selat Hormuz.
- Ketegangan juga meningkat akibat pernyataan perwakilan militer Iran dan laporan insiden di wilayah produksi energi lainnya.
- Investor tetap berhati-hati karena setiap perkembangan diplomatik baru dapat mengubah keseimbangan pasar secara drastis.
- Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan bahwa jika terjadi agresi dari Amerika Serikat, infrastruktur internet global, pembangkit listrik, dan ribuan kilometer jaringan pipa energi dapat menjadi sasaran.
- Pada saat yang sama, perwakilan Iran menyatakan bahwa pembicaraan potensial dengan Oman mengenai navigasi tidak berkaitan langsung dengan isu penutupan penuh selat strategis tersebut.
- Badan pemerintah AS EIA menerbitkan laporan STEO dan menaikkan proyeksi produksi minyak AS pada 2026 menjadi 13,8 juta barel per hari.
- Di Libya, serangan drone menghantam tangki bahan bakar diesel di kilang Zawiya, menjadi sumber tekanan tambahan bagi pasar energi.
- Chile kembali menurunkan proyeksi produksi tembaga untuk kedua kalinya secara berturut-turut akibat masalah operasional dan geologi yang masih terjadi di sejumlah tambang utama.
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