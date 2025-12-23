- Bursa saham Amerika Serikat memasuki periode liburan dengan volatilitas dan aktivitas perdagangan yang terbatas, namun masih didominasi oleh penguatan. Di antara indeks AS, S&P 500 menjadi pemimpin kenaikan dengan kontraknya menguat sekitar 0,4%. Nasdaq 100 dan Dow Jones mencatatkan kinerja serupa dengan kenaikan sekitar 0,3%. Sebaliknya, Russell 2000 tampil lebih lemah dan turun sekitar 0,4% pada sesi hari ini.
- Amerika Serikat merilis data GDP yang mengejutkan, di mana pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tercatat sebesar 4,3%, jauh di atas perkiraan sebelumnya di 3,2%. Kejutan ini bersifat positif, namun kualitas pembacaan data makroekonomi AS mulai menimbulkan lebih banyak pertanyaan dan keraguan di kalangan pelaku pasar.
- Data produksi industri juga tercatat sedikit lebih baik dari perkiraan, dengan produksi industri bulanan naik 0,2% dibandingkan ekspektasi 0,1%. Secara tahunan, pertumbuhan produksi industri mencapai 2,2%.
- Nada positif dari data ekonomi AS tersebut tidak tercermin pada sentimen konsumen versi Conference Board (CB). Indeks sentimen konsumen tercatat di level 89,1, lebih rendah dari perkiraan 91,9. Angka ini juga turun dibandingkan bulan sebelumnya dan menjadi salah satu pembacaan terburuk untuk bulan Desember dalam satu dekade terakhir.
- Di Eropa, pergerakan indeks juga relatif terbatas dan mayoritas berada di zona hijau. Sebagian besar kontrak mencatatkan kenaikan tipis di kisaran 0,1–0,2%. Pemimpin kenaikan adalah SUI20 dan VSTOXX yang menguat sekitar 0,5%. Sebaliknya, indeks Prancis FRA40 dan indeks Polandia W20 mengalami tekanan, masing-masing turun 0,2% dan 0,7%.
- Novo Nordisk memperoleh persetujuan FDA untuk memasarkan salah satu obat kelompok GLP-1 dalam bentuk tablet, yang mendorong saham perusahaan naik sekitar 0,8%.
- Saham Nvidia menguat lebih dari 2% hari ini. Kenaikan ini dikaitkan dengan sentimen positif seputar pengiriman prosesor H200 ke China. Namun demikian, muncul laporan kontroversial dari perusahaan Asia bernama “Megaspeed” yang diduga terlibat dalam praktik penjualan kembali atau penyelundupan chip Nvidia secara ilegal.
- Pasar komoditas mencatatkan kenaikan signifikan. Di segmen energi, harga gas alam (NATGAS) melonjak sekitar 7%. Logam industri juga menguat, dengan harga nikel naik hampir 3% dan tembaga menguat 1,2% hingga mencetak rekor harga baru.
- Logam mulia melanjutkan tren naiknya. Harga platinum melonjak hingga 6%, sementara perak naik 4% dan kembali mencetak rekor baru di level $71 per ons.
- Di pasar mata uang, yen Jepang dan franc Swiss mencatatkan penguatan signifikan terhadap sebagian besar mata uang lainnya. Dolar AS justru tampil lemah.
- Sentimen di pasar kripto cenderung moderat namun didominasi tekanan. Bitcoin turun sekitar 0,8% ke area $87.700, sementara Ethereum mengalami pelemahan lebih besar dengan penurunan lebih dari 2% dan bergerak di bawah level $2.950.
