Indeks AS memulai sesi reguler dengan hati-hati, tetapi kini menutup hari dengan kenaikan tipis. Pemimpin jelas pada sesi hari ini adalah perusahaan-perusahaan dalam indeks US200 (Russell 2000), yang naik +1.50% — kelompok saham small-cap yang memimpin reli.

Kenaikan ini terutama didorong oleh data PMI dan ISM yang optimistis serta data ADP yang lebih lemah, yang meningkatkan harapan pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember.

Kinerja perusahaan dalam indeks utama US500 sedikit lebih lemah, tetapi indeks ini tetap naik lebih dari 0.28%. Kelompok terlemah adalah saham teknologi. Indeks US100 hanya naik 0.07%, terseret oleh saham Nvidia, Microsoft, Eli Lilly, dan Netflix.

Tembaga melanjutkan reli besar, menembus ATH baru di atas 11,400 dolar per ton. Pasar semakin takut potensi krisis pasokan tembaga. Kilang-kilang Tiongkok memangkas output, dan serangkaian kecelakaan tambang dalam beberapa bulan terakhir telah secara signifikan mengurangi suplai bahan mentah.

Laporan ADP sektor privat menunjukkan penurunan 32 ribu pekerjaan pada November, terutama akibat pemangkasan tenaga kerja di bisnis kecil. Perusahaan menengah dan besar justru meningkatkan perekrutan, menegaskan ketimpangan di pasar tenaga kerja. Kondisi makro tetap tidak pasti, dan kekuatan konsumsi mulai melemah.

Laporan ISM jasa November menunjukkan laju pertumbuhan moderat namun stabil pada aktivitas sektor jasa AS. Indeks utama ISM jasa naik menjadi 52.6.

Indeks harga turun tajam ke 65.4 dari 70.0, menandakan pendinginan tekanan inflasi di sektor jasa, meskipun nilainya masih relatif tinggi.

Produksi industri AS secara bulanan membaik dari -0.1% menjadi +0.1%, mengalahkan perkiraan 0%. Tingkat utilisasi kapasitas tetap hampir tidak berubah dan berada di bawah ekspektasi pasar.

Microsoft membantah laporan The Information yang mengklaim bahwa perusahaan menurunkan target pertumbuhan penjualan dan kuota untuk beberapa produk AI setelah beberapa tim penjualan gagal memenuhi target internal. Setelah laporan itu dirilis, saham Microsoft sempat turun hampir -3% ke sekitar 475 dolar, tetapi kini telah pulih sebagian menjadi sekitar -1.65% di kisaran 481 dolar.