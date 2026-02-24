Kalender ekonomi hari ini relatif ringan, dengan investor memusatkan perhatian pada data sentimen konsumen dari Conference Board serta pidato para pejabat Federal Reserve yang dapat memberikan petunjuk tambahan mengenai arah kebijakan moneter dan kondisi terkini ekonomi AS. Menjelang sesi perdagangan, laporan keuangan dari peritel perlengkapan rumah Home Depot (HD.US) juga akan dirilis.
Kalender makro
12:15 GMT – AS, perubahan tenaga kerja ADP, sebelumnya 10,25 ribu
13:00 GMT – AS, indeks harga rumah 20 kota, perkiraan 1,3% vs 1,4% sebelumnya
13:00 GMT – AS, house price index, perkiraan 0,3% vs 0,6% sebelumnya
14:00 GMT – AS, kepercayaan konsumen CB, perkiraan 87,1 vs 84,5 sebelumnya
14:00 GMT – AS, penjualan grosir, perkiraan 0,2% m/m vs 1,3% sebelumnya
14:00 GMT – AS, indeks Richmond Fed, perkiraan -6 vs -5 sebelumnya
20:30 GMT – AS, perubahan persediaan minyak mentah API
Pidato bank sentral (GMT)
09:30 GMT – Kocher (ECB)
12:00 GMT – Goolsbee (The Fed)
13:00 GMT – Bostic (The Fed)
13:10 GMT – Waller (The Fed)
13:35 GMT – Collins (The Fed)
19:15 GMT – Barkin (The Fed)
US30 (interval D1)
Sumber: xStation5
