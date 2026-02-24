Baca selengkapnya
Kalender Ekonomi: Pasar Nantikan Data Conference Board AS

Kalender ekonomi hari ini relatif ringan, dengan investor memusatkan perhatian pada data sentimen konsumen dari Conference Board serta pidato para pejabat Federal Reserve yang dapat memberikan petunjuk tambahan mengenai arah kebijakan moneter dan kondisi terkini ekonomi AS. Menjelang sesi perdagangan, laporan keuangan dari peritel perlengkapan rumah Home Depot (HD.US) juga akan dirilis.

Kalender makro

12:15 GMT – AS, perubahan tenaga kerja ADP, sebelumnya 10,25 ribu

13:00 GMT – AS, indeks harga rumah 20 kota, perkiraan 1,3% vs 1,4% sebelumnya

13:00 GMT – AS, house price index, perkiraan 0,3% vs 0,6% sebelumnya

14:00 GMT – AS, kepercayaan konsumen CB, perkiraan 87,1 vs 84,5 sebelumnya

14:00 GMT – AS, penjualan grosir, perkiraan 0,2% m/m vs 1,3% sebelumnya

14:00 GMT – AS, indeks Richmond Fed, perkiraan -6 vs -5 sebelumnya

20:30 GMT – AS, perubahan persediaan minyak mentah API

Pidato bank sentral (GMT)

09:30 GMT – Kocher (ECB)
12:00 GMT – Goolsbee (The Fed)
13:00 GMT – Bostic (The Fed)
13:10 GMT – Waller (The Fed)
13:35 GMT – Collins (The Fed)
19:15 GMT – Barkin (The Fed)

US30 (interval D1)

 

Sumber: xStation5

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
