- Sesi Eropa didominasi oleh aksi jual, dengan DAX Jerman turun hampir 1,8%. Penurunan dipimpin oleh saham asuransi dan perbankan. Aksi jual ini kemungkinan dipicu oleh laporan terkait undang-undang pajak Italia yang dapat menekan profitabilitas institusi keuangan.
- Sentimen di Wall Street cenderung hati-hati, meski indeks saham tetap berada di dekat level tertinggi sepanjang masa menjelang keputusan The Fed besok. Sebaliknya, sektor energi AS berkinerja baik hari ini, didukung oleh kenaikan harga minyak.
- Pasar memperkirakan hampir 100% kemungkinan pemangkasan suku bunga setidaknya 25 bps. EUR/USD mencatat kenaikan tajam, menembus 1.1865 untuk mencapai level tertinggi dalam empat tahun. Bahkan data makro AS yang solid gagal menopang dolar, meskipun penjualan ritel dan produksi industri melampaui perkiraan:
- Produksi industri MoM: 0,1% (Ekspektasi: -0,1%, Sebelumnya: 0,1%)
- Produksi manufaktur: 0,2% (Ekspektasi: 0,0%, Sebelumnya: 0,0%)
- Utilisasi kapasitas: 77,4% (Ekspektasi: 77,4%, Sebelumnya: 77,5%)
- Penjualan ritel MoM: 0,6% (Ekspektasi: 0,2%, Sebelumnya: 0,5%)
- Penjualan ritel ex autos: 0,7% (Ekspektasi: 0,4%, Sebelumnya: 0,3%)
- Penjualan ritel ex autos & bensin: 0,7% (Ekspektasi: 0,4%, Sebelumnya: 0,3%)
- Emas naik lebih dari 0,2% hari ini, didorong oleh dolar yang melemah, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah menembus di atas $3.700 per ons.
- Harga minyak juga menguat, didukung oleh ketegangan geopolitik dan pasokan terbatas dari Rusia, di mana kilang utama terkena serangan drone Ukraina. Transneft telah memperingatkan potensi penurunan produksi.
- Bitcoin stabil di sekitar $115.000, menunjukkan investor percaya pada kenaikan lanjutan tetapi enggan menanggung risiko besar menjelang keputusan Fed. Ethereum juga masih tertekan dan bergerak konsolidasi.
- Tesla naik lebih dari 2%, sementara Amazon menguat lebih dari 1%. Uranium Energy Corp. (UEC) turun lebih dari 5% setelah mencapai rekor tertinggi, meski sejak level terendah April sudah naik lebih dari 300%. Pada hari Senin, AS mengumumkan siap meningkatkan cadangan strategis uranium. Nvidia dan Broadcom turun lebih dari 1%.
- Futures kakao turun lebih dari 3% meski persediaan ICE berada di level terendah sejak Mei dan cuaca Afrika Barat tidak mendukung. Pasar kini fokus pada musim 2025/2026 yang diperkirakan lebih baik untuk keseimbangan permintaan-penawaran. Hari ini, futures gandum, jagung, dan kedelai naik lebih dari 1% di CBOT.
- Scott Bessent dan Donald Trump kembali menegaskan bahwa pemangkasan suku bunga signifikan sebagai bagian dari “penyesuaian kebijakan” akan disambut baik oleh Gedung Putih. Negosiator AS mencapai kemajuan dalam pembicaraan dengan China di Madrid, dan Trump menyebut sudah memiliki kelompok perusahaan siap mengakuisisi TikTok, setelah tercapainya kesepakatan dengan Beijing.
- Putaran berikutnya dari pembicaraan AS–China akan berlangsung di Frankfurt. Menurut Marco Rubio, pertemuan antara Trump dan Zelensky dapat terjadi minggu depan di New York.
