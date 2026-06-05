Data NFP Mei Jauh Melampaui Ekspektasi Pasar

14:30 CET – Amerika Serikat: Non-Farm Payrolls (NFP) Mei

Non-Farm Payrolls

Aktual: 172 ribu

Konsensus: 88 ribu

Sebelumnya: 115 ribu

Private Payrolls

Aktual: 120 ribu

Konsensus: 89 ribu

Sebelumnya: 123 ribu

Government Payrolls

Aktual: 52 ribu

Sebelumnya: -8 ribu

Tingkat Pengangguran

Aktual: 4,3%

Konsensus: 4,3%

Sebelumnya: 4,3%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Aktual: 61,8%

Konsensus: 61,8%

Sebelumnya: 61,8%

Rata-rata Upah Per Jam (Average Hourly Earnings) YoY

Aktual: 3,4%

Konsensus: 3,4%

Sebelumnya: 3,6%

Sumber: XTB Research, data from Bloomberg.

Non-Farm Payrolls (NFP) bertambah 172 ribu pekerjaan, hampir dua kali lipat dari konsensus yang berada di angka 88 ribu. Tingkat pengangguran tetap stabil di 4,3%, sesuai ekspektasi ekonom.

Sementara itu, pertumbuhan rata-rata upah per jam juga sesuai perkiraan pasar, naik 0,3% secara bulanan dan 3,4% secara tahunan. Secara keseluruhan, laporan ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih berada dalam kondisi yang relatif solid meskipun terdapat berbagai kekhawatiran mengenai perlambatan ekonomi.

Poin paling penting dari laporan kali ini bukan hanya angka utama NFP yang kuat, tetapi juga revisi naik yang signifikan terhadap data bulan-bulan sebelumnya. Data Maret direvisi naik dari 178 ribu menjadi 185 ribu pekerjaan. Sementara itu, angka April direvisi secara signifikan dari 115 ribu menjadi 179 ribu pekerjaan. Revisi tersebut memperkuat narasi bahwa pasar tenaga kerja AS masih jauh lebih tangguh dibandingkan yang sebelumnya diperkirakan. Bagi Federal Reserve, perkembangan ini dapat menjadi alasan tambahan untuk mempertahankan pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap pelonggaran kebijakan moneter.

Setelah publikasi data yang lebih kuat dari ekspektasi, Indeks Dolar AS (USDIDX) berhasil menghapus seluruh pelemahan sebelumnya. Sebelum rilis data, indeks dolar sempat turun sekitar 0,2%, namun setelah laporan diterbitkan pergerakannya kembali mendekati area netral. Pada saat yang sama, kontrak berjangka indeks saham Amerika Serikat bergerak melemah karena prospek pasar tenaga kerja yang lebih kuat mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Pasar kini mulai memperhitungkan kemungkinan bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama dibandingkan yang sebelumnya diharapkan investor.