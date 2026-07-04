US
- Pasar AS tidak diperdagangkan hari ini karena libur, yang secara signifikan mengurangi volume dan volatilitas. Futures menunjukkan perbaikan sentimen moderat setelah penurunan kemarin, dengan US100 ditutup naik 1,18%.
Berita Perusahaan, AS:
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Anthropic dilaporkan mengambil langkah untuk membatasi “scalping” data dan algoritma oleh perusahaan China. Pada saat yang sama, Alibaba melarang penggunaan Claude secara internal dengan alasan “kekhawatiran keamanan.”
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Pemakaman digelar di Iran untuk mantan “Supreme Leader”, di mana menurut laporan media, banyak pejabat pemerintah Iran yang tidak terlihat di publik selama berbulan-bulan kembali muncul. Pasar menafsirkan hal ini sebagai konfirmasi bahwa konflik AS-Iran telah berakhir.
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Menurut Reuters, CEO Meta Mark Zuckerberg dilaporkan mengatakan bahwa perkembangan agentic AI berjalan lebih lambat dari ekspektasi. Pada saat yang sama, kepala “Superintelligence” Meta, Alexander Wang, secara terbuka menyatakan bahwa model AI internal perusahaan telah mengejar produk para pemimpin industri, yaitu OpenAI dan Anthropic.
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Michael Burry mengumumkan bahwa ia telah mengambil posisi short di Micron, dengan alasan valuasi yang terlepas dari fundamental dan sifat bisnis perusahaan yang siklikal.
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Donald Trump memberikan wawancara kepada CNBC. Di antara pernyataan yang relevan bagi pasar, presiden AS mengatakan bahwa targetnya adalah agar “40–60% produksi chip global berada di AS”, serta bahwa “pertumbuhan PDB AS seharusnya berada di sekitar 12–13%.”
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Presiden juga mengatakan bahwa ia berniat melanjutkan upaya untuk mencopot Lisa Cook dari The Fed setelah adanya putusan pengadilan.
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Tesla dan Apple mendukung valuasi perusahaan China yang menjadi pemasok kedua konglomerat tersebut. Perusahaan-perusahaan China melihat kenaikan permintaan dan produksi pada sejumlah emiten tertentu.
Komoditas
- Volatilitas di pasar komoditas terbatas karena tidak adanya perdagangan di AS.
- Perak dan zinc naik sekitar 2%.
- Gas alam dan emas naik sekitar 1%.
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