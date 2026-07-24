Harga minyak berbalik turun tajam setelah muncul laporan bahwa Pakistan dan Iran, di bawah tekanan Beijing, sedang mempertimbangkan kembali ke meja perundingan dengan Amerika Serikat.

Futures Brent atau OIL langsung turun sekitar 1% ke kisaran $90,50 per barel, memperdalam penurunan hari ini dan menghapus hampir seluruh kenaikan pada sesi sebelumnya. Saat ini, harga turun sekitar 3,5%.

Sinyal Beragam dari Timur Tengah: Diplomasi Kembali Terbuka?

Setelah eskalasi terbaru di Timur Tengah dan harga minyak kembali mendekati level tertinggi bulanan, pasar dengan cepat merespons setiap kabar mengenai kemungkinan kembalinya jalur diplomasi.

Investor tampaknya berusaha mencari optimisme menjelang akhir pekan.

Namun, dalam jangka panjang, upaya Pakistan saja kemungkinan tidak akan cukup. Kedua pihak dalam konflik masih berfokus melindungi kepentingannya masing-masing.

Selain itu, laporan mengenai kemungkinan dimulainya kembali negosiasi muncul bersamaan dengan peringatan tambahan bagi warga Amerika Serikat yang berada di kawasan tersebut.

Berikut sejumlah perkembangan utama dalam beberapa jam terakhir:

Delegasi Oman Tiba di Teheran untuk Membahas Selat Hormuz

Delegasi Oman tiba di Iran untuk membahas mekanisme pengelolaan lalu lintas kapal di Selat Hormuz.

Teheran mendukung pengelolaan bersama jalur perairan tersebut dengan Oman. Namun, Amerika Serikat dan negara-negara Teluk menolak skema tersebut.

China dan Pakistan Dorong Dimulainya Kembali Perundingan Damai

Di bawah tekanan China, Pakistan mempertimbangkan upaya untuk melanjutkan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya terhenti.

Perundingan tersebut ditujukan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir lima bulan.

Diskusi awal berlangsung pekan ini di Islamabad ketika Menteri Dalam Negeri Iran melakukan kunjungan ke Pakistan.

Retorika Keras dari Menteri Luar Negeri Iran

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa Iran tidak akan tunduk kepada Amerika Serikat dan tidak akan menoleransi ancaman.

Ia menyebut sikap Washington sebagai hambatan utama bagi perundingan damai.

Araghchi juga mengungkapkan bahwa Iran terus melakukan konsultasi dengan Rusia dan China. Ia menegaskan bahwa kepentingan Iran di Selat Hormuz akan dilindungi tanpa syarat.

Peringatan AS bagi Warganya di Timur Tengah

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yordania meminta warga AS mempertimbangkan kembali perjalanan ke Timur Tengah karena meningkatnya risiko eskalasi dan kemungkinan serangan dari Iran serta kelompok sekutunya.

Peringatan juga mencakup potensi penutupan wilayah udara dan pembatalan penerbangan.

Warga Amerika Serikat turut disarankan untuk menghindari pangkalan militer AS di Yordania.

Trump Peringatkan Sekutu Iran