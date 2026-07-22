Saham Pertahanan Hadapi Ujian Margin

Seiring konflik bersenjata terus bermunculan dan meningkat di berbagai wilayah dunia, disertai potensi munculnya konflik baru, tidak mengherankan apabila belanja pertahanan meningkat dengan laju tercepat dalam beberapa dekade.

Ratusan miliar dolar dan euro dari anggaran pertahanan yang terus membesar mengalir ke perusahaan-perusahaan industri pertahanan. Sejumlah perusahaan tersebut akan melaporkan kinerja keuangannya dalam beberapa pekan mendatang.

Sebagian besar perusahaan di segmen ini telah kehilangan porsi valuasi yang sangat besar selama beberapa bulan terakhir. Bahkan pemimpin industri dengan kinerja terbaik masih terlihat lemah pada grafik, meskipun membukukan rekor pendapatan dan laba.

Penyebabnya adalah tesis investasi sektor pertahanan kini menjadi jauh lebih kompleks dan menuntut. Kondisi tersebut terlihat jelas dalam valuasi saham perusahaan-perusahaan di sektor ini.

Jadwal

21.07 NOC.US Northrop Grumman

23.07 RTX.US RTX Corp

23.07 LMT.US Lockheed Martin



Synthesis

Tema utama laporan kinerja di hampir seluruh sektor ini bukan lagi soal permintaan atau bahkan stabilitas permintaan.

Pesannya jelas: pasar kini menuntut perusahaan untuk secara efektif dan konsisten mengubah backlog menjadi laba, sekaligus mempertahankan margin di tengah kenaikan harga energi dan bahan baku serta risiko keterlambatan pengiriman yang masih berlangsung.

Northrop Grumman telah memberikan gambaran awal mengenai kondisi tersebut.

Northrop Grumman tetap mengalami penurunan meskipun mencatatkan rekor pendapatan. Penurunan margin sebesar 2 poin persentase mendorong sahamnya melemah hingga 8% pada titik terendah perdagangan.

Pola serupa dapat terjadi pada setiap perusahaan sektor pertahanan yang akan melaporkan hasil berikutnya. Namun, banyak perusahaan memiliki faktor tambahan yang bersifat spesifik terhadap wilayah atau lini bisnis.

Faktor tersebut mungkin tidak langsung menentukan arah pergerakan saham, tetapi investor yang mencari keunggulan perlu mencermatinya karena sering kali menjadi semakin penting dalam jangka panjang.

Perusahaan

Lockheed Martin

Ekspektasi terhadap Lockheed Martin relatif rendah, demikian pula dengan valuasinya. Konsensus memperkirakan pertumbuhan penjualan sekitar 6% hingga 7%, sementara EPS pada dasarnya tidak berubah dibandingkan kuartal II 2025.

Pasar tidak menuntut laporan yang sempurna. Investor hanya menginginkan tidak adanya kejutan negatif tambahan.

Program F-35, PAC-3, serta modernisasi F-16 dan C-130 akan menjadi faktor utama.

Tambahan penurunan nilai yang berkaitan dengan proyek-proyek rahasia atau “black projects” juga dapat menjadi sumber kejutan.

RTX