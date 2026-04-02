Daily Summary: Harapan Perdamaian dan Saham Luar Angkasa Jadi Sorotan

Sesi yang sangat dinamis di Wall Street hampir berakhir. Penurunan awal pada indeks utama mencapai hingga 2% setelah pidato D. Trump tidak memberikan kejelasan terkait de-eskalasi di kawasan tersebut. Namun, di pertengahan sesi, muncul laporan media bahwa Iran secara resmi sedang mengerjakan protokol yang bertujuan memungkinkan transit aman melalui selat. Sebagian besar indeks saham berhasil memulihkan kerugian, dan harga futures berada di kisaran 0,1–0,3% di bawah level pembukaan.

Data makroekonomi yang dirilis di AS pada hari Kamis tidak menjadi faktor penggerak harga:

Klaim pengangguran awal: sedikit di bawah ekspektasi; turun ke 202 ribu.

Laporan Challenger: naik ke 60 ribu.

Neraca perdagangan AS: defisit menyempit menjadi USD 57,3 miliar.

Pasar saham didominasi oleh perusahaan terkait luar angkasa, yang naik didorong oleh aliran berita positif dan sentimen setelah peluncuran misi Artemis II.

Globalstar dikabarkan, berdasarkan laporan yang belum dikonfirmasi, akan diakuisisi oleh Amazon; sahamnya naik 7%.

Intuitive Machines naik 14%.

Tesla mengecewakan dengan jumlah kendaraan yang dikirimkan; sahamnya turun lebih dari 3%.

Blue Owl turun sekitar 3% setelah memperkenalkan pembatasan tambahan terkait penarikan oleh klien kredit privat.

Sesi Eropa dimulai dengan pesimisme yang jelas, yang—di tengah spekulasi pembukaan kembali Selat Hormuz—memungkinkan pasar memulihkan sebagian kerugian sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada DAX, dengan futures ditutup turun sekitar 0,5%. FTSE 100 dan WIG20 menunjukkan kinerja lebih baik, dengan futures naik kurang dari 1%.

Di antara komoditas pertanian, Cocoa melanjutkan penurunan, turun lebih dari 3%. Trader energi tampaknya belum yakin terhadap prospek de-eskalasi. Oil.Brent naik 7% dan Oil.WTI naik 12%, masing-masing mencapai USD 107 dan USD 110 per barel. Logam mulia melemah: Silver turun 3%, sementara Gold turun 2%.