Daily Summary: Harga minyak naik, reli bullish di Wall Street berlanjut

Para pemimpin negara Teluk Arab dan Eropa memperkirakan bahwa kesepakatan damai antara AS dan Iran dapat memakan waktu sekitar enam bulan untuk diselesaikan. Mereka mendorong kedua pihak untuk memperpanjang gencatan senjata saat ini guna memberikan waktu lebih untuk negosiasi. Negara-negara Teluk tetap meyakini bahwa Iran tengah mengejar kemampuan nuklir, meskipun telah terjadi serangan dari AS dan Israel. Menurut pejabat regional, setiap kesepakatan harus mencegah Iran memperkaya uranium dan melarang rudal balistik jarak jauh.

Para pemimpin Teluk secara umum menolak konflik baru dan lebih mendukung solusi diplomatik yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Salah satu tuntutan utama adalah pembukaan kembali segera Strait of Hormuz untuk memulihkan aliran energi. Pejabat juga memperingatkan secara privat bahwa krisis pangan global dapat memburuk jika jalur tersebut tetap ditutup lebih lama. Harga energi berpotensi terus meningkat jika konflik berlangsung melebihi jangka waktu negosiasi yang diusulkan.

Indeks DAX dan FTSE 100 masing-masing naik sekitar 0,3%, sementara CAC 40 turun tipis. Di kawasan euro, inflasi HICP bulanan tercatat sebesar 1,7%, sedikit di atas perkiraan, sementara CPI tahunan mencapai 2,6%, juga sedikit melampaui ekspektasi. Hal ini menunjukkan tekanan harga masih ada, meskipun dalam tingkat moderat. Secara keseluruhan, indeks Eropa ditutup sedikit di zona positif.

Data makro dari China menunjukkan gambaran ekonomi yang campuran. Pertumbuhan PDB meningkat menjadi 5,0% YoY, jauh di atas ekspektasi dan mencerminkan aktivitas ekonomi yang solid. Produksi industri juga naik 5,7% YoY, melampaui perkiraan. Namun, penjualan ritel melambat menjadi 1,7% YoY, dan tingkat pengangguran meningkat ke 5,4%, yang dapat mengindikasikan melemahnya permintaan konsumen.