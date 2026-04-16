Daily Summary: Harga minyak naik, reli bullish di Wall Street berlanjut

Indeks saham AS mencatat kenaikan hari ini meskipun sempat melemah di awal sesi. Saham Microsoft, Advanced Micro Devices (AMD), Intel, dan Oracle tampil unggul di pasar AS, sementara Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) dan ASML justru melemah meskipun mencatat hasil kuartalan yang kuat. Sektor minyak dan gas juga menunjukkan kinerja kuat seiring harga minyak naik 5%.
Data makro AS hari ini lebih kuat dari ekspektasi, memperkuat pandangan bahwa Federal Reserve kemungkinan akan menunda kebijakan dovish dalam waktu dekat, terutama jika harga minyak tetap berada di sekitar $100 atau lebih tinggi seperti saat ini.
Klaim pengangguran awal: 207K (perkiraan: 213K; sebelumnya: 218K)
Klaim pengangguran lanjutan: 1.818K (perkiraan: 1.810K; sebelumnya: 1.787K)
Indeks Manufaktur Philadelphia Fed (April): 26,7 (perkiraan: 10,3; sebelumnya: 18,1)
Para pemimpin negara Teluk Arab dan Eropa memperkirakan bahwa kesepakatan damai antara AS dan Iran dapat memakan waktu sekitar enam bulan untuk diselesaikan. Mereka mendorong kedua pihak untuk memperpanjang gencatan senjata saat ini guna memberikan waktu lebih untuk negosiasi. Negara-negara Teluk tetap meyakini bahwa Iran tengah mengejar kemampuan nuklir, meskipun telah terjadi serangan dari AS dan Israel. Menurut pejabat regional, setiap kesepakatan harus mencegah Iran memperkaya uranium dan melarang rudal balistik jarak jauh.
Para pemimpin Teluk secara umum menolak konflik baru dan lebih mendukung solusi diplomatik yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Salah satu tuntutan utama adalah pembukaan kembali segera Strait of Hormuz untuk memulihkan aliran energi. Pejabat juga memperingatkan secara privat bahwa krisis pangan global dapat memburuk jika jalur tersebut tetap ditutup lebih lama. Harga energi berpotensi terus meningkat jika konflik berlangsung melebihi jangka waktu negosiasi yang diusulkan.
Indeks DAX dan FTSE 100 masing-masing naik sekitar 0,3%, sementara CAC 40 turun tipis. Di kawasan euro, inflasi HICP bulanan tercatat sebesar 1,7%, sedikit di atas perkiraan, sementara CPI tahunan mencapai 2,6%, juga sedikit melampaui ekspektasi. Hal ini menunjukkan tekanan harga masih ada, meskipun dalam tingkat moderat. Secara keseluruhan, indeks Eropa ditutup sedikit di zona positif.
Data makro dari China menunjukkan gambaran ekonomi yang campuran. Pertumbuhan PDB meningkat menjadi 5,0% YoY, jauh di atas ekspektasi dan mencerminkan aktivitas ekonomi yang solid. Produksi industri juga naik 5,7% YoY, melampaui perkiraan. Namun, penjualan ritel melambat menjadi 1,7% YoY, dan tingkat pengangguran meningkat ke 5,4%, yang dapat mengindikasikan melemahnya permintaan konsumen.
Japan terus menunjukkan perbaikan moderat dalam aktivitas ekonomi. Pertumbuhan PDB tahunan mencapai 1,0%, di atas ekspektasi, dengan hasil positif juga terlihat secara bulanan dan kuartalan. Namun, pesanan mesin turun 0,1% secara bulanan, yang dapat menunjukkan kehati-hatian dalam investasi korporasi.
Di United Kingdom, data industri dan perdagangan umumnya lebih baik dari perkiraan. Produksi industri turun 0,4% YoY, tetapi lebih baik dari proyeksi, sementara secara bulanan naik 0,5%. Output konstruksi juga mengejutkan positif dengan kenaikan 1,0% MoM. Defisit perdagangan barang lebih kecil dari ekspektasi, yang dapat mendukung penilaian terhadap keseimbangan eksternal negara tersebut.
Di Switzerland, inflasi harga produsen (PPI) tercatat 1,6% YoY, sedikit di atas perkiraan, sementara CPI final sesuai ekspektasi di 1,7% YoY dan 0,5% MoM. Angka-angka ini menunjukkan lingkungan inflasi yang relatif stabil.
