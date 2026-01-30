Kita menutup pekan yang sangat bergejolak di pasar keuangan global.

Emas dan perak mengalami penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menandai hari terburuk dalam sejarah perdagangan modern kedua logam tersebut. Emas telah kehilangan lebih dari 10,5% nilainya. Perak bahkan jatuh lebih dalam, anjlok hingga 30% ke level £76,5 per ons, mencatat penurunan persentase harian terburuk sepanjang sejarah perdagangan komoditas ini, melampaui bahkan kejatuhan terkenal era Hunt Brothers pada 1980-an.

Menjelang pukul 20.00, saat laporan ini ditulis, tekanan jual pada logam mulai melambat. Harga perak bereaksi di sekitar exponential moving average (EMA) 50-hari, yang untuk sementara menahan laju penurunan lebih lanjut.

Presiden Donald Trump memuji level rekor indeks S&P 500 yang kembali mencetak all-time high. Trump juga mengumumkan pengiriman sejumlah besar kapal perang menuju Iran, yang disebutnya “bahkan lebih besar dari yang dikirim ke Venezuela”, serta menuntut Iran segera mencapai kesepakatan, dengan peringatan: “mereka harus membuat kesepakatan, jika tidak, kita lihat apa yang terjadi”. Presiden memberikan penilaian positif terhadap pembicaraan dengan pimpinan Venezuela, dengan pernyataan singkat: “VENEZUELA LEADERSHIP GOING VERY WELL”, yang mengindikasikan adanya kemajuan negosiasi atau stabilisasi situasi di negara tersebut.

Donald Trump juga secara resmi mengumumkan Kevin Warsh sebagai kandidatnya untuk menggantikan Jerome Powell sebagai Ketua The Fed. Warsh merupakan mantan pejabat The Fed pada periode 2006–2011, dengan pengalaman kuat di kebijakan moneter. Ia dikenal sebagai figur Wall Street dan sebelumnya dipandang sebagai salah satu anggota The Fed yang paling hawkish, serta kritikus vokal kebijakan quantitative easing.

Pengumuman Google terkait Project Genie memicu kepanikan di pasar saham gaming, dengan tekanan jual tajam pada saham-saham utama sektor ini. Unity Software (U.US) turun 12%, Roblox (RBLX.US) melemah 8%, dan Take-Two Interactive (TTWO.US) turun 7%. Unity merupakan pemimpin global dalam penyediaan engine dan alat pengembangan game, Roblox dikenal lewat platform pembuatan game berbasis konten pengguna, sementara Take-Two memiliki waralaba besar seperti Grand Theft Auto dan Red Dead Redemption. Project Genie dipandang mengancam nilai inti perusahaan-perusahaan ini, karena memungkinkan pembuatan dunia virtual interaktif langsung dari prompt teks dan gambar, tanpa proses pengembangan game tradisional yang kompleks.

Apple membuka tahun fiskal 2026 dengan kuartal terkuat sepanjang sejarah. Perusahaan asal Cupertino ini tidak hanya mencetak rekor penjualan, tetapi juga memperkuat strategi pertumbuhannya melalui sinergi hardware premium dan layanan bermargin tinggi, serta pendekatan AI yang bersifat evolusioner. Meski kerap dikritik karena dianggap tertinggal dalam reli AI, strategi menunggu fase awal berpotensi memberi keuntungan berupa biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan raksasa teknologi lain seperti Alphabet, Meta, dan Microsoft.

American Express merilis hasil kuartal keempat yang sejalan dengan ekspektasi pasar. EPS tercatat USD 3,53 dibandingkan perkiraan USD 3,54, sementara pendapatan mencapai USD 18,98 miliar, tumbuh 9% secara tahunan dan sedikit di atas estimasi USD 18,92 miliar. Pertumbuhan pendapatan didorong oleh peningkatan belanja pemegang kartu, kenaikan pendapatan bunga bersih dari saldo pinjaman bergulir, serta pertumbuhan solid pada biaya kartu.

Latar belakang geopolitik yang tidak pasti turut mendukung komoditas energi, terutama minyak dan gas. Namun, pada paruh kedua sesi, setelah Trump menyatakan bahwa Iran ingin menandatangani kesepakatan dengan AS, kenaikan WTI terhenti dan berbalik arah. Natural gas (NATGAS) tetap mempertahankan kenaikan hampir 10%.