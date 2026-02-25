Indeks Wall Street bergerak menguat pada sesi Rabu seiring pasar menantikan laporan keuangan Nvidia, yang saat ini merupakan perusahaan publik terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.

Nasdaq 100 naik hingga 1%, sementara S&P 500 mencatat kenaikan sekitar 0,7%.

Nvidia dijadwalkan melaporkan hasil setelah penutupan pasar, dengan ekspektasi lonjakan pendapatan hampir 70% menjadi sekitar USD 66 miliar. Investor mengantisipasi hasil yang jauh melampaui konsensus, dengan pasar opsi mengindikasikan potensi pergerakan sekitar 5% ke atas atau ke bawah.

Saham Nvidia naik lebih dari 2% menjelang laporan dan diperdagangkan dekat level tertinggi sepanjang masa. Emiten sejenis seperti TSMC dan ASML juga berada di rekor tertinggi, sementara pelanggan Nvidia baru-baru ini melaporkan rencana belanja modal rekor dalam laporan keuangan mereka.

Dolar AS berada di bawah tekanan ringan, dengan EUR/USD kembali di atas level 1,18.

Pelemahan dolar dan ketidakpastian global terkait kebijakan tarif dan Iran mendorong harga emas naik lebih dari 1% ke atas USD 5.200, sementara perak melonjak di atas USD 90 (+4%).

Dalam pidato kenegaraannya, Donald Trump tidak memberikan kejutan besar, menegaskan kembali komitmennya terhadap strategi tarif serta menyatakan keinginan menyelesaikan isu Iran melalui kesepakatan baru.

Pasar kripto menunjukkan momentum kuat, dengan Bitcoin naik 7% ke sekitar USD 69.000 dan Ethereum melonjak 11% menembus kembali USD 2.000.

Warner Bros mengindikasikan bahwa Paramount telah mengajukan tawaran akuisisi baru sebesar USD 31 per saham, yang berpotensi lebih tinggi dibandingkan penawaran sebelumnya dari Netflix.

Data inflasi bulanan Australia melampaui ekspektasi, meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga tambahan oleh RBA, sehingga AUD/USD menguat hampir 1%.

Yen tetap lemah di tengah spekulasi bahwa pemerintah Jepang lebih memilih mata uang yang lebih lemah dan menentang kenaikan suku bunga, mendorong USD/JPY di atas 156.

Harga minyak mentah tetap tinggi akibat risiko potensi serangan AS terhadap Iran. Meskipun Trump menyatakan preferensi terhadap solusi damai, pernyataannya bahwa Iran sedang membangun kembali fasilitas nuklir selama negosiasi meningkatkan probabilitas serangan udara dalam waktu dekat.

Persediaan minyak mentah AS naik hampir 16 juta barel, jauh di atas perkiraan kenaikan 2 juta barel. Meskipun stok berada di atas level tahun lalu, jumlahnya masih di bawah rata-rata lima tahun.

Di tengah harga tinggi dan kelebihan pasokan signifikan, negara-negara seperti Rusia dan Iran menurunkan harga ekspor resmi minyak mentah mereka.