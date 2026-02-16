Baca selengkapnya
01.30 · 17 Februari 2026

Daily summary: Hari yang tenang di pasar.

 

  • Sesi perdagangan di Wall Street hari ini tidak berlangsung karena libur federal. Futures indeks AS ditutup dengan kenaikan tipis. Pengecualian terjadi pada futures US100 (Nasdaq 100) yang melemah sekitar 0,2%.

  • Di Eropa, perdagangan berlangsung campuran, namun sebagian besar bursa berakhir di zona positif. DAX Jerman turun 0,4%, sementara FTSE 100 Inggris naik hampir 0,3%. CAC 40 Prancis menguat kurang dari 0,1%, dan IBEX 35 Spanyol mencatat kenaikan 1%.

  • Di pasar valuta asing, dolar AS menguat signifikan terhadap mayoritas mata uang utama dunia. Penguatan terbesar terlihat pada pasangan USD/JPY yang diperdagangkan di sekitar level 153,5.

  • Logam mulia berada di bawah tekanan akibat penguatan dolar. Emas turun sekitar 0,8% dan kembali di bawah level psikologis $5.000 per ounce. Perak melemah sekitar 0,4% dan menguji area $76 per ounce.

  • Pasar energi menunjukkan pemulihan. Brent naik sekitar 1,6% dan diperdagangkan sedikit di bawah $69 per barel, sementara WTI menguat hampir 1,8% mendekati $64 per barel.

  • Kontrak gas alam Henry Hub (NATGAS) mengalami tekanan berat dengan penurunan sekitar 4,5%.

  • Di pasar kripto, sentimen cenderung campuran. Bitcoin turun sekitar 1,2% dan bergerak di bawah $68.000, sedangkan Ethereum naik lebih dari 0,6% mendekati level $1.980.

 

 

Sumber: xStation5

