Sesi perdagangan di Wall Street hari ini tidak berlangsung karena libur federal. Futures indeks AS ditutup dengan kenaikan tipis. Pengecualian terjadi pada futures US100 (Nasdaq 100) yang melemah sekitar 0,2%.
Di Eropa, perdagangan berlangsung campuran, namun sebagian besar bursa berakhir di zona positif. DAX Jerman turun 0,4%, sementara FTSE 100 Inggris naik hampir 0,3%. CAC 40 Prancis menguat kurang dari 0,1%, dan IBEX 35 Spanyol mencatat kenaikan 1%.
Di pasar valuta asing, dolar AS menguat signifikan terhadap mayoritas mata uang utama dunia. Penguatan terbesar terlihat pada pasangan USD/JPY yang diperdagangkan di sekitar level 153,5.
Logam mulia berada di bawah tekanan akibat penguatan dolar. Emas turun sekitar 0,8% dan kembali di bawah level psikologis $5.000 per ounce. Perak melemah sekitar 0,4% dan menguji area $76 per ounce.
Pasar energi menunjukkan pemulihan. Brent naik sekitar 1,6% dan diperdagangkan sedikit di bawah $69 per barel, sementara WTI menguat hampir 1,8% mendekati $64 per barel.
Kontrak gas alam Henry Hub (NATGAS) mengalami tekanan berat dengan penurunan sekitar 4,5%.
Di pasar kripto, sentimen cenderung campuran. Bitcoin turun sekitar 1,2% dan bergerak di bawah $68.000, sedangkan Ethereum naik lebih dari 0,6% mendekati level $1.980.
Sumber: xStation5
