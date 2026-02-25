Selera risiko kembali muncul di pasar global. Rebound saham teknologi yang mendorong Wall Street kini menular ke Asia, setelah kekhawatiran terhadap dampak “disruptif” AI terhadap ekonomi mulai mereda. Pernyataan Iran yang menyatakan kesiapan untuk membuat konsesi demi mencapai kesepakatan dengan AS juga membantu menenangkan pasar yang sebelumnya khawatir terhadap risiko perang dan lonjakan harga minyak.

Indeks saham Asia mencetak rekor baru. MSCI Asia naik 1,5% ke level tertinggi sepanjang masa, sementara Korea Selatan dan Taiwan—yang sering dianggap sebagai barometer siklus investasi AI—juga menyentuh level tertinggi baru.

Di AS, kinerja lebih kuat pada saham perangkat lunak yang sebelumnya tertekan membantu memperbaiki sentimen. Fokus utama hari ini adalah laporan Nvidia, yang menjadi ujian krusial bagi narasi AI. Futures indeks AS, termasuk US100, bergerak sedikit lebih tinggi menjelang pembukaan.

Dolar AS melemah hingga 0,2%, mendukung penguatan yuan dan mendorong mata uang Asia ke level tertinggi 16 bulan.

Namun, kontrak futures indeks AS memangkas sebagian kenaikan awal setelah pidato kenegaraan Presiden Trump, mencerminkan pendekatan risiko yang lebih berhati-hati.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun bertahan di sekitar 4,04% (+1 basis poin), menunjukkan tidak ada arus signifikan menuju aset aman.

Yen Jepang mengalami volatilitas setelah penunjukan dua akademisi berhaluan reflasionis ke dewan kebijakan Bank of Japan, memicu spekulasi bahwa pemerintah mungkin menginginkan pendekatan hati-hati terhadap kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.

Logam mulia tetap kuat. Emas dan silver melanjutkan penguatan relatifnya tahun ini, sejalan dengan penguatan saham.

Bitcoin melepas sebagian kenaikan sebelumnya namun masih bertahan di sekitar USD 65.000.

PayPal (PYPL.US) melonjak hampir 7% setelah muncul laporan bahwa Stripe mempertimbangkan akuisisi sebagian atau seluruh aset perusahaan. Spekulasi ini memicu lonjakan harga saham dan meningkatkan volatilitas sektor pembayaran digital.

Di sisi lain, China menargetkan peningkatan produksi chip canggih menjadi 100.000 wafer dalam 1–2 tahun ke depan, menurut laporan Nikkei. Kabar ini berpotensi memengaruhi dinamika persaingan global di sektor semikonduktor.

Anthropic juga memperkenalkan lima plugin internal baru untuk Claude, memungkinkan integrasi dengan Microsoft Excel dan PowerPoint, memperluas kasus penggunaan AI di lingkungan enterprise.

Analisa Teknikal US100 (H1)

Sejak impuls bearish terakhir, kontrak Nasdaq 100 telah bergerak di atas EMA200 sebanyak tujuh kali, namun setiap kali gagal mempertahankan breakout dan kembali melemah. Rebound saat ini membuka peluang untuk penembusan yang lebih berkelanjutan di atas resistensi tersebut, dengan potensi pergerakan menuju area 25.500 poin apabila momentum bertahan.

Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.