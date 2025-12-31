-
Wall Street menutup tahun dengan koreksi ringan. Nasdaq turun 0.3%, S&P 500 melemah 0.4%, dan Dow Jones juga turun 0.4%. Hari ini merupakan sesi perdagangan terakhir tahun ini dan akan ditutup lebih awal dari biasanya.
-
CME Group kembali menaikkan persyaratan margin untuk kontrak berjangka emas, perak, platinum, dan palladium untuk kedua kalinya dalam waktu singkat, efektif setelah penutupan sesi hari Rabu. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya volatilitas pasar dan bertujuan menekan momentum spekulatif yang berlebihan.
-
Di pasar logam mulia, koreksi sedang berlangsung. Harga emas turun 0.20% ke level USD 4,330 per ons, perak anjlok 5% ke USD 72.20 per ons, platinum turun 5.2% ke USD 2,055 per ons, dan palladium melemah 0.77% ke USD 1,600 per ons.
-
Jumlah klaim pengangguran baru di Amerika Serikat turun minggu lalu ke level terendah dalam satu bulan, mencapai 199.000, jauh di bawah ekspektasi ekonom sebesar 220.000. Meski demikian, pasar tenaga kerja secara keseluruhan masih tergolong lemah, dengan tingkat pengangguran bertahan di level tertinggi dalam lebih dari empat tahun terakhir.
-
Persediaan minyak mentah AS turun jauh lebih besar dari perkiraan, sehingga memberikan sedikit dukungan bagi harga minyak. Namun, pada saat yang sama, persediaan bensin dan distilat meningkat jauh di atas ekspektasi, mengindikasikan melemahnya permintaan bahan bakar olahan. Secara keseluruhan, data ini memberikan sinyal yang bercampur bagi pasar minyak.
-
Pasar kripto mengalami koreksi yang tidak seragam. Bitcoin turun 0.5% ke kisaran USD 88,000, sementara Ethereum naik 0.4% dan menguji level USD 2,980, menunjukkan bahwa pasar kripto masih berada dalam fase ketidakpastian
Daily summary: Saham AS Menguat Meski Geopolitik Memanas, Dolar Melemah (05.01.2026)
Daily Summary: Kenaikan Besar Indeks AS Sepenuhnya Terhapus
US Open: Awal Tahun yang Kuat untuk Nasdaq di 2026
BREAKING: PMI Manufaktur AS Desember Bertahan di 51,8📌