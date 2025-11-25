-
Pasar saham Eropa mengakhiri sesi dengan penguatan — DAX Jerman naik hampir 1%. Sentimen terhadap saham Eropa membaik karena harapan potensi berakhirnya perang di Ukraina. Sebelumnya, NBC News melaporkan — mengutip sumber dari pemerintahan AS — bahwa delegasi Ukraina telah menyetujui proposal perdamaian yang didukung AS. Sementara itu, saham produsen pertahanan Jerman Rheinmetall jatuh ke level terendah sejak April, mencerminkan melemahnya momentum di sektor pertahanan.
-
Sentimen pasar di Wall Street terus menunjukkan selera risiko yang kuat, meski saham Nvidia sempat anjlok hampir 7%. Penurunan NVDA kini menyempit menjadi sekitar 3%, dan sektor teknologi mulai rebound; penurunan di Taiwan Semiconductor, AMD, dan Oracle juga mulai mereda. Meta Platforms dan Eli Lilly diperdagangkan lebih tinggi, sementara Alphabet mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Hampir seluruh sektor saham berada di zona hijau.
-
Saham semikonduktor bereaksi negatif terhadap laporan bahwa Meta mempertimbangkan untuk menggunakan chip TPU milik Google daripada GPU Nvidia. Narasi ini menekan persepsi posisi “monopolistik” Nvidia dan meningkatkan optimisme terhadap Alphabet, yang bersama Broadcom semakin dipandang sebagai penantang besar bagi Jensen Huang.
Dolar AS melemah hari ini menyusul data penjualan ritel yang lunak dan penurunan kepercayaan konsumen dalam survei Conference Board. Wall Street semakin meningkatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga pada Desember, dan EURUSD naik 0.4%, memantul dari support EMA 200-hari dan menguji area 1.158. Berikut data makro AS hari ini:
-
Conference Board Consumer Confidence: 88.7 (Prakiraan: 93.3, Sebelumnya: 94.6, Revisi: 95.5)
-
Pending Home Sales Index: 76.3 (Prakiraan: –, Sebelumnya: 74.8, Revisi: 71.8)
-
Retail Sales YoY: 4.3% (Prakiraan: –, Sebelumnya: 5.0%)
-
PPI YoY: 2.7% (Prakiraan: 2.6%, Sebelumnya: 2.6%)
-
Core PPI MoM: 0.1% (Prakiraan: 0.2%, Sebelumnya: -0.1%)
-
Core PPI YoY: 2.6% (Prakiraan: 2.7%, Sebelumnya: 2.8%)
-
PPI MoM: 0.3% (Prakiraan: 0.3%, Sebelumnya: -0.1%)
-
Core Retail Sales MoM: 0.3% (Prakiraan: 0.3%, Sebelumnya: 0.7%, Revisi: 0.6%)
-
Retail Sales MoM: 0.2% (Prakiraan: 0.4%, Sebelumnya: 0.6%)
-
Business Inventories MoM: 0% (Prakiraan: 0%, Sebelumnya: 0.2%)
-
Pending Home Sales Change MoM: 1.9% (Prakiraan: 0.2%, Sebelumnya: 0.0%, Revisi: -0.1%)
-
Richmond Fed Manufacturing Index: -15 (Prakiraan: -5, Sebelumnya: -4)
-
House Price Index YoY: 1.7% (Prakiraan: –, Sebelumnya: 2.3%)
-
House Price Index MoM: 0% (Prakiraan: 0.2%, Sebelumnya: 0.4%)
-
Case-Shiller 20-City Index YoY: 1.36% (Prakiraan: 1.4%, Sebelumnya: 1.6%)
-
Redbook YoY: 5.9% (Sebelumnya: 6.1%)
- Kontrak berjangka kopi ICE naik untuk sesi ketiga berturut-turut, pulih setelah aksi jual terakhir. Pemicu utama kenaikan adalah kekeringan di wilayah sentra produksi utama Brasil, Minas Gerais, di mana curah hujan hanya sekitar 50% dari rata-rata historis.
- Kontrak berjangka gas alam turun lebih dari 2.5% seiring meredanya prakiraan cuaca dingin di banyak negara bagian AS, meskipun sebagian penurunan sebelumnya mulai pulih setelah sempat jatuh lebih dari 4.5% pada sore hari.
- Harga cryptocurrency melemah meski sentimen ekuitas membaik. Bitcoin bertahan di sekitar 87.000 dolar dan belum mampu kembali menembus 90.000 dolar meskipun saham rebound kuat. Ethereum diperdagangkan sedikit di bawah 2.900 dolar.
- Scott Bessent mencatat bahwa proses dengar pendapat kandidat Ketua Federal Reserve masih berlangsung; Gedung Putih berniat menyelesaikannya sebelum liburan. Menurut sumber anonim, Kevin Hassett—yang dianggap loyal kepada Donald Trump—belakangan semakin unggul.
Trump menyatakan bahwa kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina “dekat,” sementara Presiden Ukraina Zelensky menyatakan kesediaannya untuk bertemu Presiden AS sesegera mungkin.
- Saham FedEx naik hampir 3% hari ini; perusahaan akan menginvestasikan 200 juta dolar untuk memodernisasi pusat logistiknya di Anchorage, Alaska — termasuk fasilitas sortir baru dan area parkir pesawat tambahan.
Sumber: xStation5
Gold glitters once more, as markets take UK Budget risks in their stride
Stock of the Week – Adobe Inc (27.11.2025)
Libur Thanksgiving : Wall Street Tutup, Fokus Beralih ke Pasar Inggris & Breadth Pasar
Morning wrap: Pasar Global Menguat Jelang Libur Thanksgiving 🌏