Daily Summary: Indeks saham AS menguat setelah data PPI

Sesi Wall Street berlangsung dalam suasana yang sangat positif setelah rilis PPI bulan Maret. Indeks utama AS mencatat kenaikan solid, dengan S&P 500 naik lebih dari 1%, Nasdaq meningkat hampir 1,8%, dan Dow Jones menguat 0,5%. Data PPI Maret tercatat jauh di bawah ekspektasi (0,5% m/m dibandingkan 1,1% perkiraan; core 0,1% dibandingkan 0,5%), yang menunjukkan tekanan inflasi yang lebih lemah. Namun, harga energi yang masih tinggi tetap menopang inflasi, yang dapat menunda pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve pada akhir tahun ini.

Menurut laporan media terbaru, AS dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan secepat minggu ini, sementara Donald Trump menyatakan bahwa keputusan penting dapat diambil dalam dua hari ke depan. Pada saat yang sama, ketegangan meningkat di sekitar Selat Hormuz, di mana AS dilaporkan membatasi sebagian lalu lintas maritim sebagai bagian dari tekanan terhadap Iran.

Sesi Eropa juga berlangsung dalam suasana positif, dengan indeks utama ditutup lebih tinggi. FTSE 100 Inggris naik lebih dari 0,2%, CAC 40 Prancis meningkat lebih dari 1,1%, DAX Jerman naik lebih dari 1,2%, sementara IBEX 35 Spanyol menguat hampir 1,5%.

Di pasar valuta asing, dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama. Negosiasi perdamaian yang sedang berlangsung mendorong arus keluar modal dari dolar AS, yang secara tradisional dianggap sebagai aset safe haven.

Pasar komoditas juga menunjukkan kembalinya sentimen positif. Emas naik hampir 2% dan berada di sekitar $4.850, sementara perak meningkat sekitar 5% dan menguji level $80 per ons. Kemajuan pembicaraan damai juga menekan harga minyak, yang bergerak lebih rendah. Minyak Brent turun sekitar 3% dan menguji level $95 per barel.

Hari ini juga diwarnai dengan laporan keuangan dari beberapa institusi keuangan besar AS, yang secara keseluruhan menunjukkan awal musim earnings yang solid, meskipun reaksi pasar beragam. BlackRock melaporkan pertumbuhan laba yang kuat, didukung oleh arus masuk dana yang solid serta kinerja yang baik dalam manajemen aset dan solusi investasi.

JPMorgan juga mencatat hasil yang sangat kuat, kembali melampaui ekspektasi dengan pendapatan rekor dan kinerja solid di investment banking serta trading. Namun, beberapa metrik seperti net interest margin dan outlook yang lebih hati-hati untuk pendapatan bunga sedikit meredam antusiasme investor.