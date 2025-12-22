Awal pekan dibuka dengan optimisme di bursa saham Amerika Serikat. Sentimen investor terlihat jauh lebih baik, dan ketiadaan rilis data makroekonomi memungkinkan pasar untuk berfokus pada kabar positif dari emiten.

Pemimpin kenaikan di antara indeks saham AS adalah Russell 2000, dengan kontraknya menguat sekitar 0,8%. Kenaikan yang lebih kecil namun tetap terlihat juga dicatatkan oleh US100, US500, dan US30, di mana penguatan terbatas di kisaran 0,4%.

US100 (D1)

Sumber: xStation5

Pembeli berhasil menembus formasi RGR, sekaligus mempertahankan level FIBO 50 dan rata-rata pergerakan EMA100. Target berikutnya berada di sekitar level 25.900, yang perlu ditembus untuk membuka peluang pengujian rekor tertinggi sepanjang masa pada grafik. Sebaliknya, jika pihak penjual ingin kembali mengambil inisiatif, diperlukan penurunan cepat di bawah level FIBO 38,2, yang dari area tersebut dapat membuka peluang untuk menembus EMA100 dan memperdalam koreksi.



Berita Emiten



Clearwater Analytics (CWAN.US) - Valuasi saham perusahaan melonjak lebih dari 8% setelah diumumkan bahwa sebuah grup private equity akan mengakuisisi perusahaan penyedia perangkat lunak tersebut dengan nilai transaksi sebesar $8,5 miliar.

Rocket Lab (RKLB.US) - Perusahaan teknologi roket dan orbital ini menguat lebih dari 4% pada pembukaan perdagangan setelah mengumumkan keberhasilannya memenangkan kontrak untuk membangun 18 satelit. Kontrak ini merupakan kesepakatan tunggal terbesar dalam sejarah perusahaan.

AngloGold (AU.US) - Kenaikan harga logam mulia mendorong valuasi perusahaan pertambangan dan perhiasan. Saham AngloGold mencatatkan kenaikan lebih dari 4%.

Warner Bros. Discovery (WBD.US) - Saham perusahaan naik lebih dari 3% pada pembukaan setelah muncul informasi bahwa Netflix akan menerima pinjaman sebesar $59 miliar untuk mengakuisisi perusahaan tersebut.

Nvidia (NVDA.US) - Raksasa chip dan kecerdasan buatan ini mengumumkan bahwa pengiriman batch pertama prosesor H200 untuk ekspor akan tiba di China sebelum akhir Februari 2026. Saham Nvidia menguat sekitar 1,5%.

Carnival (CCL.US) - Operator kapal pesiar ini merilis laporan keuangan yang jauh melampaui ekspektasi pasar, dengan EPS akhir tahun mencapai $0,34 dibandingkan perkiraan sekitar $0,25. Kinerja tersebut memicu serangkaian rekomendasi positif dari bank-bank investasi. Saham Carnival melonjak sekitar 8% pada pembukaan perdagangan.