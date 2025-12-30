US OPEN: Wall Street Menanti FOMC Minutes

Saham-saham AS memulai pergantian tahun dengan awal yang relatif lemah. Sebagian dari penurunan terbaru dikaitkan dengan aktivitas tax-loss harvesting dan penyesuaian posisi portofolio menjelang akhir tahun. Mengingat Amerika Serikat dan Kanada telah beralih ke siklus penyelesaian T+1 pada 2024, investor yang ingin mengunci keuntungan atau kerugian untuk tahun pajak 2025 harus mengeksekusi transaksi paling lambat pada hari Senin atau selama sesi perdagangan hari ini. Perlu dicatat bahwa meskipun Wall Street akan beroperasi dengan jam perdagangan normal pada Malam Tahun Baru, banyak bursa Eropa akan tutup atau hanya beroperasi dengan jam perdagangan yang dipersingkat.

Pada pukul 19:00 GMT, Federal Reserve akan merilis risalah dari pertemuan FOMC terbaru, di mana para pejabat memutuskan untuk kembali memangkas suku bunga. Namun, keputusan tersebut tidak diambil secara bulat, mencerminkan adanya perpecahan pandangan di dalam komite. Apabila risalah menunjukkan kesiapan The Fed untuk mempertahankan jalur kebijakan yang dovish, pasar berpotensi melanjutkan Santa Claus Rally, yang secara historis sering berlanjut hingga dua pekan pertama bulan Januari.

Outlook Teknikal

Kontrak berjangka US500 masih berada dalam tren menurun, meskipun sempat mencatat pemulihan parsial dari titik terendah intraday kemarin. Investor cenderung menahan diri menjelang rilis FOMC minutes. Saat ini, US500 diperdagangkan sedikit di bawah level 6.950 poin, namun masih bertahan di atas level Fibonacci retracement 23,6% dari fase kenaikan pasca-roll. Jika aksi ambil untung berlanjut setelah kinerja kuat sepanjang 2025, penembusan support saat ini dapat membuka ruang penurunan menuju area 6.888 poin, yang bertepatan dengan retracement 50,0% serta garis tren naik utama.

Berita Emiten

Meta Platforms (META.US): Induk Facebook ini mengumumkan akuisisi startup kecerdasan buatan berbasis Singapura, Manus, dengan nilai sekitar USD 2 miliar. Manus mengembangkan agen AI yang dirancang untuk mengotomatisasi berbagai tugas seperti penyaringan CV, perencanaan perjalanan, hingga riset ekuitas dasar. Saham Meta naik 0,1% pada pembukaan perdagangan dan telah mencatatkan kenaikan sekitar 12,5% sejak awal tahun.

Tesla (TSLA.US): Produsen kendaraan listrik ini merilis proyeksi pengiriman kuartal berjalan yang lebih rendah dari konsensus Bloomberg. Tesla memperkirakan pengiriman sebesar 422.850 unit pada Q4, mencerminkan penurunan 15% secara tahunan, lebih dalam dibandingkan ekspektasi analis yang memperkirakan penurunan sekitar 10%. Meski prospeknya relatif lemah, saham Tesla justru naik 0,65% dan diperdagangkan mendekati rekor tertinggi, dengan kenaikan hampir 14% sepanjang tahun ini.

Precious Metals Miners: Terlihat adanya pemulihan signifikan di sektor pertambangan setelah aksi jual ekstrem pada emas dan perak di awal pekan. Saham Barrick Gold (B.US) dan Newmont (NEM.US) masing-masing menguat sekitar 2%. Freeport-McMoRan (FCX.US) juga mencatatkan minat beli, didukung oleh reli harga tembaga terpanjang sejak tahun 2017.