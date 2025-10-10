Indeks saham AS mengalami penurunan paling tajam sejak 4 April. Penurunan ini dipicu oleh unggahan Donald Trump di TruthSocial, diikuti laporan PHK pegawai federal.

Saat penulisan, indeks utama mencatat pelemahan tajam: US500 turun 2,00%, US100 turun 2,70%, dan US2000 turun 2,40%. Sementara indeks dolar AS (USDIDX) melemah 0,40%.

Saham AS membalikkan penguatan awal setelah Trump memperingatkan potensi meningkatnya ketegangan dagang dengan China dan kemungkinan pengembalian tarif tinggi.

Sebagai tanggapan, Beijing mengirim surat ke berbagai negara yang berisi rencana untuk memberlakukan pembatasan ekspor logam tanah jarang dan bahan mentah penting lainnya.

Gedung Putih memulai PHK besar-besaran terhadap pegawai federal akibat shutdown yang terus berlanjut.

Direktur Anggaran Russ Vought mengonfirmasi bahwa pemangkasan pegawai (“reductions in force”) telah dimulai secara resmi, menandai langkah bersejarah pertama selama periode penutupan pendanaan pemerintah modern.

Gubernur The Fed Christopher Waller menegaskan bahwa tekanan inflasi akibat tarif bersifat sementara, menyoroti pentingnya data CPI mendatang sebagai panduan kebijakan moneter.

Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) mengumumkan bahwa laporan CPI akan ditunda hingga 24 Oktober, sementara data ekonomi lainnya tetap ditangguhkan hingga pemerintahan kembali normal.

Laporan University of Michigan untuk Oktober menunjukkan: ekspektasi inflasi 1 tahun turun menjadi 4,6%, sentimen konsumen stabil di 55, dan indeks kondisi ekonomi saat ini naik menjadi 61.

Anggota ECB menyatakan kebijakan moneter tetap stabil dan suku bunga akan dipertahankan di level netral, karena target inflasi telah tercapai.

Di Kanada, pasar tenaga kerja mengejutkan dengan penambahan 60.000 lapangan kerja pada September (+0,3%), tingkat pengangguran tetap di 7,1%, dan partisipasi tenaga kerja naik menjadi 65,2%.

Norwegia mencatat inflasi tahunan sebesar 3,6% pada September, lebih tinggi dari perkiraan 3,5% dan pembacaan sebelumnya.

Sementara itu, produksi industri Italia anjlok 2,4% MoM, jauh di bawah proyeksi penurunan 0,4%.

Harga minyak turun hampir 4% pada Jumat, mencapai level terendah sejak Mei, dipicu oleh perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang mengurangi risiko geopolitik dan kekhawatiran gangguan pasokan dari Timur Tengah.

Sebaliknya, harga perak melonjak hampir 2%, mencoba menutup sesi di atas level penting $50 per ons.