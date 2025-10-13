Indeks saham AS rebound pada hari Senin setelah penurunan tajam di akhir pekan lalu. Setelah serangkaian penurunan dan meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi, investor memulai minggu baru dengan sentimen lebih positif, menghasilkan kenaikan moderat pada indeks utama — S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq.

Meskipun ada upaya pemulihan, sentimen pasar masih rapuh.

Sebagian ketegangan di Wall Street mulai mereda setelah Presiden Donald Trump melunakkan retorikanya terhadap China dan membuka peluang dilanjutkannya dialog perdagangan yang lebih konstruktif. Pasar menilai ini sebagai sinyal kemungkinan de-eskalasi antara dua ekonomi terbesar dunia. Namun, komentar Menteri Keuangan Scott Bessent memberi efek sebaliknya, karena ia menyebut bahwa penutupan pemerintahan AS (government shutdown) sudah mulai berdampak nyata terhadap aktivitas ekonomi. Karena tidak ada data ekonomi besar yang dirilis, pasar hari ini lebih digerakkan oleh faktor politik dan sentimen investor dibandingkan data fundamental.



Sumber: Bloomberg Finance L.P.

Indeks utama bursa AS menguat secara luas, dipimpin oleh sektor teknologi (IT), diikuti oleh industri dan keuangan.



US100 mengalami rebound setelah penurunan tajam hari Jumat, di tengah meningkatnya ketidakpastian antara AS dan China. Secara teknikal, tren naik masih kuat, dengan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 50 hari berfungsi sebagai support penting yang belum tersentuh sejak awal September. Sumber: xStation 5



Berita Emiten



Perusahaan-perusahaan yang disebut “Magnificent 7” mengalami pemulihan setelah koreksi pada hari Jumat. Nvidia (NVDA.US) naik lebih dari 2% pada pembukaan pasar, sementara pemimpin pasar lainnya naik sekitar 1%.



Perusahaan-perusahaan yang terkait dengan logam tanah jarang mengalami kenaikan signifikan setelah China mengumumkan pembatasan ekspor dan penjualan kembali logam tanah jarang serta produk yang mengandungnya. Critical Metals naik 20%, dan MP Materials (MP) naik 8%.



Estee Lauder — (EL.US) naik lebih dari 4% setelah Goldman Sachs menaikkan rekomendasinya menjadi “Buy.”

Warner Bros — (WBD.US) naik 4% setelah menolak tawaran akuisisi dari Paramount, dengan laporan yang menyebutkan tawaran tersebut dianggap terlalu rendah.

Rocket Lab — (RKLB.US) melonjak 6% setelah Morgan Stanley menyatakan optimisme terhadap peluncuran produk baru perusahaan, roket orbit “Neutron.”