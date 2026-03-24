Daily Summary: Komentar Trump picu optimisme Wall Street🗽

Sentimen investor di Wall Street secara bertahap mulai stabil setelah komentar dari Donald Trump, yang mengindikasikan bahwa AS sedang berbicara dengan “pihak yang tepat di Iran” dan bahwa Teheran bersedia mencapai kesepakatan. Ia juga menyatakan bahwa AS telah memenangkan perang dan berharap konflik tersebut kini mendekati akhir. Trump menambahkan bahwa kelompok berbeda kini berkuasa di Iran, yang menunjukkan bahwa tujuan utama konflik telah tercapai. Ia juga menyebutkan bahwa Iran melakukan sesuatu yang positif kemarin terkait Selat Hormuz, meskipun tidak merinci maksudnya. Menurut sumber, negosiasi langsung AS-Iran dapat terjadi paling cepat pada Kamis ini.

Indeks S&P 500 diperdagangkan datar dan berhasil menghapus kerugian sesi sebelumnya, sementara Nasdaq 100 sedikit lebih lemah, turun lebih dari 0,4%. Sektor semikonduktor tampil unggul di pasar saham AS hari ini, dengan kenaikan juga berlanjut pada perusahaan minyak dan gas - saham Chevron dan Exxon Mobil mengalami penguatan. Cheniere Energy, eksportir LNG AS, juga mencatat kenaikan, dengan sahamnya naik lebih dari 50% dari level terendah Desember.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun naik hampir 5 basis poin ke sekitar 4,4%, menunjukkan permintaan yang tetap kuat terhadap aset safe haven. Imbal hasil yang lebih tinggi memberikan tekanan pada logam mulia, dengan emas mencoba stabil setelah aksi jual baru-baru ini, namun masih diperdagangkan di bawah $4.400 per troy ounce.

Rilis data PMI awal AS untuk Maret berada di bawah ekspektasi, dengan indikator sentimen bisnis keseluruhan turun ke level terendah dalam 11 bulan, mengikuti data yang lebih lemah dari Eropa. Meskipun indeks manufaktur memberikan kejutan positif, sektor jasa mengalami penurunan signifikan.

Data PMI Maret dari ekonomi terbesar zona euro memberikan gambaran yang beragam mengenai kondisi ekonomi. Jerman mencatat kejutan positif di sektor manufaktur, tetapi sektor jasa melemah, yang menyebabkan penurunan indeks komposit. Sementara itu, Prancis melihat manufaktur tetap sedikit di atas ambang netral, tetapi sektor jasa dan indeks komposit tetap di bawah 50, menandakan pelemahan aktivitas ekonomi yang berlanjut.