Kontrak futures Nasdaq 100 naik hampir 0,35% hari ini dan untuk pertama kalinya berhasil menembus level psikologis 30.000 poin.
Penguatan pasar terutama didorong oleh sektor semikonduktor. Saham Micron melonjak hampir 15% setelah rekomendasi bullish dari UBS, sementara saham Sandisk naik lebih dari 7%.
Kenaikan kuat juga terlihat pada saham Western Digital, serta AMD dan Nvidia.
Data U.S. Conference Board Consumer Confidence Index naik menjadi 93,1 poin, lebih tinggi dibanding ekspektasi pasar di 92 dan pembacaan sebelumnya di 92,8.
Data tersebut menunjukkan sentimen konsumen AS sedikit lebih baik dari perkiraan.
Sementara itu, Dallas Fed Manufacturing Business Index naik menjadi 0,4 poin dibanding ekspektasi 0 dan pembacaan sebelumnya di -2,3.
Data ini mengindikasikan adanya perbaikan moderat dalam sentimen sektor manufaktur Texas.
Sumber: xStation5
