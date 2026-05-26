  
21.28 · 26 Mei 2026

BREAKING: Nasdaq 100 Tembus Level 30.000 🚀

  • Kontrak futures Nasdaq 100 naik hampir 0,35% hari ini dan untuk pertama kalinya berhasil menembus level psikologis 30.000 poin.

  • Penguatan pasar terutama didorong oleh sektor semikonduktor. Saham Micron melonjak hampir 15% setelah rekomendasi bullish dari UBS, sementara saham Sandisk naik lebih dari 7%.

  • Kenaikan kuat juga terlihat pada saham Western Digital, serta AMD dan Nvidia.

  • Data U.S. Conference Board Consumer Confidence Index naik menjadi 93,1 poin, lebih tinggi dibanding ekspektasi pasar di 92 dan pembacaan sebelumnya di 92,8.

  • Data tersebut menunjukkan sentimen konsumen AS sedikit lebih baik dari perkiraan.

  • Sementara itu, Dallas Fed Manufacturing Business Index naik menjadi 0,4 poin dibanding ekspektasi 0 dan pembacaan sebelumnya di -2,3.

  • Data ini mengindikasikan adanya perbaikan moderat dalam sentimen sektor manufaktur Texas.

Sumber: xStation5

