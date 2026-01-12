Pekan ini menandai dimulainya musim laporan keuangan di Amerika Serikat.

Setelah sentimen negatif awal dan reaksi pasar yang cenderung gelisah akibat gejolak seputar Ketua The Fed Jerome Powell, Wall Street mencoba melangkah maju. Indeks-indeks utama berhasil memulihkan sebagian kerugiannya. S&P 500 naik sekitar 0,1%, Nasdaq menguat 0,4%, sementara Dow Jones bergerak mendatar di sekitar level penutupan sebelumnya.

Pasar Eropa ditutup mayoritas di zona positif. Indeks DAX Jerman naik 0,5%, FTSE 100 Inggris menguat sedikit di atas 0,1%, sejalan dengan IBEX 35 Spanyol, sementara AEX Belanda naik lebih dari 0,5%. Sebaliknya, CAC 40 Prancis menutup sesi dengan pelemahan tipis.

Peristiwa utama hari ini adalah dibukanya babak baru dalam konflik antara Ketua The Fed Jerome Powell dan pemerintahan AS. Departemen Kehakiman AS meluncurkan penyelidikan terhadap Powell terkait proyek renovasi gedung The Fed yang menelan biaya besar.

Di pasar valuta asing, dolar AS melemah signifikan terhadap mata uang utama lainnya akibat gejolak politik. EUR/USD naik sekitar 0,3%, sementara GBP/USD menguat hampir 0,5%.

Di pasar komoditas, tren penguatan berlanjut. Harga emas melonjak lebih dari 2% dan menembus level USD 4.600 per ons. Perak mencatat kenaikan yang lebih tajam, naik lebih dari 6,5% hingga mencapai USD 85 per ons. Palladium naik lebih dari 2% dan diperdagangkan di sekitar USD 1.800 per ons, sementara platinum menguat lebih dari 3% dan menguji level USD 2.340.

Di pasar kripto, sentimen positif terlihat cukup jelas. Bitcoin naik sekitar 1,5% dan mendekati level USD 92.000, sementara Ethereum hanya mencatat kenaikan terbatas sebesar 0,3% dan diperdagangkan di kisaran USD 3.110.