US100 membalikkan kenaikan euforia di awal sesi setelah hasil Nvidia dipublikasikan dan kini bergerak melemah secara intraday. Terlepas dari laporan yang kuat dan kenaikan target harga untuk Nvidia, sentimen pasar berubah lebih berhati-hati akibat peringatan mengenai valuasi yang terlalu tinggi dan potensi risiko penurunan tajam.

Lisa Cook dari The Fed memperingatkan bahwa valuasi tinggi pada saham, obligasi korporasi, real estat, dan leveraged loans meningkatkan risiko penurunan tajam di pasar, meskipun sistem keuangan tetap tangguh. Sementara itu, Ray Dalio mengonfirmasi bahwa pasar mungkin saat ini berada pada level yang relatif tinggi, tetapi menekankan bahwa tidak selalu perlu menjual posisi segera — menurutnya, diversifikasi portofolio tetap penting kapan pun. Laporan pasar tenaga kerja September menunjukkan bahwa ekonomi AS menambah 119.000 pekerjaan, jauh di atas ekspektasi. Namun, tingkat pengangguran naik menjadi 4.4 persen, tertinggi sejak Oktober 2021. Pertumbuhan upah naik hanya 0.2 persen bulanan dan 3.8 persen tahunan, di bawah perkiraan. Initial jobless claims sebesar 220.000, lebih rendah dari ekspektasi 227.000. Pertumbuhan pekerjaan terutama berasal dari sektor kesehatan dan katering, sementara transportasi dan jasa bisnis mencatat kerugian. Data ini mengkonfirmasi keyakinan pasar bahwa siklus pemangkasan suku bunga sedang berlangsung, tetapi pasar uang kini lebih mendukung jeda pada Desember. Peluang pemangkasan 25 bps pada pertemuan 10 Desember berada di 41.79%.

US100 membalikkan kenaikan besarnya di awal sesi dan jatuh di bawah EMA 50-hari (garis biru pada grafik). Jika instrumen ini ditutup di bawah level tersebut, hal itu dapat menandakan bahwa koreksi turun dalam tren naik saat ini lebih luas dari perkiraan dan dapat membawa penurunan lanjutan, meskipun data perusahaan terbaru secara teori tidak menunjukkan pelemahan demikian. Sumber: xStation