Pasar menahan diri dari melakukan pergerakan besar. Bursa AS membatasi rentang pergerakan harga menjelang rilis data inflasi dan pertemuan FOMC pekan depan. Kontrak US100, US30, dan US500 hanya bergerak dalam kisaran 0,1%. Kenaikan yang lebih terlihat muncul pada kontrak indeks Russell 2000 yang naik lebih dari 1% di akhir sesi.

Departemen Tenaga Kerja AS dan Challenger merilis data ketenagakerjaan. Klaim pengangguran turun lebih dari ekspektasi, menjadi 191.000. Sementara itu, laporan Challenger menunjukkan tingkat pemutusan hubungan kerja yang sesuai perkiraan, yaitu 71.300.

Investor juga menerima data pesanan barang tahan lama. Pada September, terjadi kenaikan sebesar 0,5%, sesuai dengan ekspektasi pasar.

Meta mengumumkan pengurangan belanja untuk inisiatif Meta-Verse, yang mendukung valuasi saham perusahaan dan mendorong kenaikan harga sekitar 4%.

Sesi perdagangan di Eropa sedikit lebih positif. Pemimpin kenaikan pada sesi Kamis adalah Spanyol dan Polandia. Kontrak W20 dan SPA35 masing-masing naik sekitar 0,8% dan 0,7%. Diikuti oleh indeks Jerman DE40 yang naik 0,5%. Kenaikan lebih kecil sekitar 0,2% tercatat pada indeks Prancis dan Swiss.

Data penjualan final dari zona euro juga dirilis. Angka tersebut meningkat 1,5%, melampaui ekspektasi pasar.

Di pasar valuta asing, dolar menguat. Data tenaga kerja yang solid sedikit menjauhkan kemungkinan pemangkasan suku bunga pada pertemuan berikutnya, dan hal ini tercermin pada harga. EURUSD turun 0,1%. Franc Swiss juga melemah. Forint Hungaria menjadi yang paling tertekan, turun 0,7% terhadap dolar dan euro.

Pasar komoditas mencatat volatilitas yang rendah. Minyak memimpin kenaikan. Baik minyak Brent maupun WTI naik sekitar 1%. Harga kopi juga meningkat sekitar 1%. Pada segmen logam mulia, harga perak melemah cukup tajam, turun hingga 2%.