Futures saham Amerika Serikat melanjutkan pelemahan yang terjadi kemarin setelah Presiden Donald Trump menyatakan akan terus melancarkan serangan terhadap Iran. Nasdaq menjadi indeks dengan penurunan terbesar (US100: -1,6%), diikuti Dow Jones (US30: -1,2%) dan S&P 500 (US500: -1,0%).
🌎 Perang AS-Iran
- Trump meningkatkan tekanan terhadap Teheran dengan memperingatkan kemungkinan aksi militer lanjutan setelah menuduh Iran menembak jatuh helikopter Apache milik Amerika Serikat di Selat Hormuz.
- Di saat yang sama, Trump juga mengisyaratkan keterbukaan terhadap kesepakatan nuklir yang "bermakna", dengan menyatakan bahwa kesepakatan sebenarnya sudah dekat.
- Namun, ia menuduh Iran terus menunda proses negosiasi dan menegaskan bahwa setiap kesepakatan harus memastikan Teheran tidak pernah memperoleh senjata nuklir.
📉 Saham Amerika Serikat
Saham-saham AI dan semikonduktor memimpin pelemahan pasar:
- Qualcomm (QCOM.US): -6,6%
- Broadcom (AVGO.US): -4,9%
- Western Digital (WDC.US): -5,3%
- AMD (AMD.US): -4,6%
- Nvidia (NVDA.US): -2,2%
Sektor industri juga mengalami tekanan:
- Caterpillar (CAT.US): -6,0%
- Honeywell (HON.US): -3,4%
- Boeing (BA.US): -2,9%
🏦 Makroekonomi – Inflasi dan Bank Sentral
Data inflasi CPI Amerika Serikat secara umum sesuai dengan ekspektasi pasar:
- CPI bulanan: 0,5%
- CPI tahunan: 4,2% (naik dari 3,8%)
- Core CPI bulanan: 0,3%
- Core CPI tahunan: 2,9%
Inflasi yang tetap tinggi mengurangi peluang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat dan memperkuat pandangan bahwa suku bunga akan bertahan tinggi lebih lama (higher for longer).
🛢️ Komoditas
- Minyak Brent (OIL) naik 2,2% setelah laporan EIA menunjukkan penurunan persediaan minyak mentah AS sebesar 7,23 juta barel, jauh lebih besar dibandingkan ekspektasi penurunan 2,2 juta barel.
- Ketegangan AS-Iran juga terus mendukung harga minyak.
- Survei Reuters menunjukkan produksi OPEC turun ke level terendah dalam dua dekade, sekitar 16,13 juta barel per hari.
- Sementara itu, emas menembus ke bawah area support penting di US$4.200 per ons.
- Harga emas turun 3,3% ke sekitar US$4.115 per ons, sedangkan perak ikut melemah 0,9% ke US$64,80 per ons.
Konflik Iran Bisa Berlarut, Apa Dampaknya bagi Minyak?
Daily Summary: Nasdaq Tertekan, Pasar Waspadai CPI AS
Harga Minyak Dekati USD 100 di Tengah Eskalasi Teluk Persia
Harga Minyak Melemah Meski Risiko Pasokan Global Masih Tinggi
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