Futures saham Amerika Serikat melanjutkan pelemahan yang terjadi kemarin setelah Presiden Donald Trump menyatakan akan terus melancarkan serangan terhadap Iran. Nasdaq menjadi indeks dengan penurunan terbesar (US100: -1,6%), diikuti Dow Jones (US30: -1,2%) dan S&P 500 (US500: -1,0%).

🌎 Perang AS-Iran

Trump meningkatkan tekanan terhadap Teheran dengan memperingatkan kemungkinan aksi militer lanjutan setelah menuduh Iran menembak jatuh helikopter Apache milik Amerika Serikat di Selat Hormuz.

Di saat yang sama, Trump juga mengisyaratkan keterbukaan terhadap kesepakatan nuklir yang "bermakna", dengan menyatakan bahwa kesepakatan sebenarnya sudah dekat.

Namun, ia menuduh Iran terus menunda proses negosiasi dan menegaskan bahwa setiap kesepakatan harus memastikan Teheran tidak pernah memperoleh senjata nuklir.

📉 Saham Amerika Serikat

Saham-saham AI dan semikonduktor memimpin pelemahan pasar:

Qualcomm (QCOM.US): -6,6%

Broadcom (AVGO.US): -4,9%

Western Digital (WDC.US): -5,3%

AMD (AMD.US): -4,6%

Nvidia (NVDA.US): -2,2%

Sektor industri juga mengalami tekanan:

Caterpillar (CAT.US): -6,0%

Honeywell (HON.US): -3,4%

Boeing (BA.US): -2,9%

🏦 Makroekonomi – Inflasi dan Bank Sentral

Data inflasi CPI Amerika Serikat secara umum sesuai dengan ekspektasi pasar:

CPI bulanan: 0,5%

CPI tahunan: 4,2% (naik dari 3,8%)

Core CPI bulanan: 0,3%

Core CPI tahunan: 2,9%

Inflasi yang tetap tinggi mengurangi peluang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat dan memperkuat pandangan bahwa suku bunga akan bertahan tinggi lebih lama (higher for longer).

🛢️ Komoditas