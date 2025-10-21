Hari ini menandai dimulainya musim laporan keuangan bagi kelompok “Magnificent 7” — tujuh perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di Amerika Serikat — yang membuat pasar berada dalam fase menunggu. Pada saat publikasi, indeks US500 dan US100 masih bergerak mendatar di sekitar level penutupan kemarin.

Setelah sesi perdagangan hari ini, Netflix akan merilis laporan keuangannya, yang berpotensi memengaruhi sentimen investor di seluruh pasar.

Pasar saham utama di Eropa menutup sesi dengan hasil positif: FTSE 100 naik sekitar 0,25%, CAC 40 menguat 0,64%, AEX mencatat kenaikan tipis 0,02%, dan DAX menutup hari dengan penguatan 0,37%.

Di Kanada, inflasi tahunan (CPI) pada bulan September mencapai 2,4%, melampaui perkiraan 2,3% dan lebih tinggi dari bulan sebelumnya 1,9%, dengan kenaikan bulanan sebesar 0,1%. Setelah rilis data tersebut, probabilitas pemangkasan suku bunga oleh Bank of Canada pada Oktober turun dari 86% menjadi 74%.

Di Bursa Efek Warsawa, terjadi sedikit koreksi dengan sebagian besar indeks utama berakhir di zona merah.

Produksi dan perakitan di Polandia pada September menunjukkan hasil yang sedikit lebih baik dari ekspektasi — naik 0,2% YoY (dibandingkan perkiraan penurunan 2%) — menandakan adanya ketahanan sektor industri, meskipun indikator BIEC masih menunjukkan pelemahan sentimen ekonomi.

GE Aerospace merilis hasil kuartal ketiga yang jauh melampaui ekspektasi, mendorong kenaikan harga sahamnya. Perusahaan juga menaikkan proyeksi laba tahun fiskal penuh meskipun pertumbuhan pesanan masih moderat.

Harga futures kakao mulai kembali naik setelah penurunan sebelumnya, didukung pembatasan ekspor dari Afrika dan berkurangnya aktivitas pengolahan di Asia serta Eropa. Saat ini, kontrak kakao diperdagangkan di kisaran USD 5.943 per ton.

Harga emas turun lebih dari 5% hari ini — penurunan harian terbesar sejak Agustus 2020 — akibat aksi ambil untung setelah reli sebelumnya, diperkuat oleh penguatan dolar AS dan meredanya ketegangan geopolitik. Harga emas kini bergerak di bawah level USD 4.150 per ounce.

Perak juga anjlok lebih dari 7%, turun di bawah USD 50 per ounce — koreksi terbesar sejak April — akibat aksi ambil untung setelah lonjakan harga yang dipicu oleh fenomena FOMO (fear of missing out) di kalangan investor ritel.