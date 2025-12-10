Federal Reserve menurunkan suku bunga sebesar 25 bps ke 3,75%, sesuai ekspektasi Wall Street. Namun, revisi proyeksi inflasi PCE menjadi fokus utama pasar hari ini, mendorong respons optimistis meskipun masih hati-hati. Hasil voting 9–3 menandakan perbedaan pandangan yang semakin melebar di internal The Fed. Penurunan proyeksi inflasi PCE jangka panjang menjadi sinyal positif untuk saham pertumbuhan, karena mengurangi risiko tekanan naik pada imbal hasil obligasi. Namun, perbedaan pandangan untuk tahun 2026 menunjukkan bahwa:

Ketidakpastian kebijakan akan meningkat,

Reaksi pasar terhadap setiap rilis data inflasi dan tenaga kerja akan menjadi lebih tajam.

Risiko kenaikan pengangguran kemungkinan akan mempengaruhi keputusan kebijakan dalam beberapa tahun ke depan. Futures Nasdaq 100 (US100) sempat naik hampir 100 poin setelah keputusan Fed. Kini Wall Street menanti pidato Ketua Fed Jerome Powell pada pukul 19.30 GMT. Volatilitas masih mungkin berlangsung, dan reaksi akhir pasar atas keputusan Fed hari ini belum sepenuhnya terbentuk. Namun, sinyal dovish sudah jelas terlihat, membuka peluang perubahan kebijakan besar di 2026.

Sumber: xStation5

Proyeksi PCE Lebih Rendah = Pasar Saham Menyukainya

Faktor utama bagi pasar saham:

PCE inflation untuk akhir 2026: 2,4% (sebelumnya 2,6%)

Core PCE 2026: 2,5% (sebelumnya 2,6%)

Perubahan ini kecil namun signifikan — Fed menunjukkan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap proses disinflasi.

Akibatnya, futures Nasdaq 100 (US100) langsung menguat, dengan saham teknologi dan pertumbuhan menjadi penerima manfaat utama dari prospek inflasi jangka panjang yang lebih rendah.

Proyeksi Suku Bunga

Untuk tahun 2026:

Median Fed tetap pada hanya 25 bps pemangkasan,

7 pejabat memperkirakan tidak ada pemangkasan,

4 pejabat memperkirakan setidaknya tiga pemangkasan,

4 pejabat lainnya melihat dua pemangkasan.

Ini adalah perbedaan pandangan terbesar sejak pandemi.

Pesan untuk pasar sangat jelas: Era Fed yang seragam dan mudah ditebak sudah berakhir.

Proyeksi jangka panjang:

Suku bunga 2026 : 3,4%

Tahun 2027 : 3,1%

Akhir 2028: 3,1%



Pasar Tenaga Kerja: tanda-tanda pelemahan

Proyeksi median pengangguran: 2025: 4,5%

2026: 4.4%

Fed secara eksplisit mengakui meningkatnya risiko bagi tenaga kerja.

“Unemployment has edged up” — komentar dovish yang dicatat pasar.

Kekhawatiran yang meningkat mengenai pasar tenaga kerja menambah peluang Fed untuk kembali melonggarkan kebijakan jika diperlukan.

Ekonomi: Pertumbuhan Moderat ke Depan

Proyeksi PDB 2025: 1,7%

Proyeksi PDB 2026: 2.3%

Fed memperkirakan ekspansi ekonomi yang stabil namun tidak spektakuler.

Frasa kunci tetap: “moderate pace.”

Neraca Federal Reserve

Fed mengumumkan peningkatan pembelian Treasury jangka pendek:

40 miliar dolar T-bills dalam 30 hari ke depan

Pembelian tetap tinggi selama beberapa bulan ke depan

Penghapusan batas operasi repo semalam

“Pace of reserve purchases likely to be significantly reduced” — namun di tahap berikutnya.

Ini menyerupai bentuk soft QE (quasi-QE), meskipun Fed menghindari istilah tersebut.

Pasar saham dan obligasi membaca langkah ini sebagai sinyal suportif untuk likuiditas. Sumber: xStation

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi.