Sesi perdagangan saham AS hari ini berlangsung dengan sentimen campuran. Dow Jones naik 0,85%, S&P 500 menguat 0,15%, sementara Nasdaq 100 melemah 0,2%.

Fokus utama investor tetap pada shutdown pemerintah AS yang masih berlangsung. Hari ini, RUU untuk mengakhiri kebuntuan administratif dijadwalkan untuk dipilih, dan prospek kesepakatan cepat mendorong permintaan terhadap saham blue-chip. Investor berharap pengesahan RUU ini akan memungkinkan rilis data makroekonomi penting dan meningkatkan prediktabilitas kebijakan The Fed.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan pelonggaran tarif, pembayaran satu kali untuk rumah tangga, serta program visa sementara bagi pekerja terampil, dengan proyeksi pertumbuhan pendapatan riil di paruh pertama 2026.

Hari ini, sorotan utama tertuju pada AMD, yang menikmati sentimen positif setelah mengumumkan proyeksi pertumbuhan pendapatan ambisius di segmen AI dan pusat data. Manajemen memperkirakan pertumbuhan dua digit dalam beberapa tahun mendatang, memperkuat posisi AMD di industri semikonduktor.

HEICO mendekati rekor tertinggi baru setelah mengakuisisi bisnis bahan bakar Axillon Aerospace, langkah yang diharapkan akan meningkatkan profitabilitas dan sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperluas aset teknologi. Sementara itu, saham Infineon naik meskipun hasil laporan keuangannya berada di bawah ekspektasi, karena pasar menyambut proyeksi positif untuk pendapatan dan margin kuartal berikutnya.

Bursa saham Eropa menutup sesi dengan penguatan signifikan. DAX Jerman: +1,22%, CAC 40 Prancis: +1,04%, Euro Stoxx 50: +1,17%, IBEX 35 Spanyol: +1,39%.

Inflasi Jerman bulan Oktober tetap sesuai ekspektasi — 2,3% (YoY) dan 0,3% (MoM), sejalan dengan indikator HICP.

Pergerakan moderat mendominasi pasangan mata uang utama. EUR/USD naik tipis 0,05%, sementara USD/JPY menguat 0,35%, tetap mendekati level tertinggi sejak Februari, dan GBP/USD melemah 0,10%.

USD/JPY mendekati level 155, tertinggi sejak Februari 2025, didorong oleh sikap Perdana Menteri Sanae Takaichi yang mendukung suku bunga rendah dalam semangat Abenomics.

OPEC merilis laporan yang memperkirakan pertumbuhan permintaan minyak global lanjutan, terutama dari negara non-OECD, meski laju pertumbuhan mulai melambat.

Harga minyak mentah hari ini turun tajam: WTI: -4,1%,dan Brent: -3,6%.

Sebaliknya, logam mulia mencatat kenaikan signifikan — emas naik 2% dan perak melonjak 4,6%, didukung oleh volatilitas tinggi dan ketidakpastian global.