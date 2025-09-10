Kenaikan di Wall Street berlanjut. Indeks utama mencetak rekor intraday baru hari ini. US500 naik 0,25%, sementara US100 memangkas kenaikan awal dan berakhir hanya 0,05%. Sebelumnya, indeks ini sempat naik 0,5% dan menembus level 24.000 poin.

Kenaikan kuat di Wall Street didorong oleh saham teknologi, terutama lonjakan tajam Oracle setelah merilis laporan keuangan kuartalannya.

Laju inflasi produsen (PPI) AS untuk Agustus tercatat 2,6% YoY, jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 3,3%. Data ini bisa menjadi sinyal bahwa proyeksi inflasi CPI untuk September terlalu tinggi, sehingga meningkatkan peluang pemangkasan suku bunga Fed sebesar 50 basis poin.

Oracle melonjak hampir 40% ke rekor tertinggi baru setelah melaporkan pesanan AI yang sangat kuat. Perusahaan juga mencatat pendapatan kuartalan sebesar USD 14,9 miliar (+12% YoY) dengan EPS USD 1,47. Pesanan masa depan (RPO) mencapai rekor USD 455 miliar.

Pada malam hari, wilayah udara Polandia dilanggar oleh setidaknya selusin drone yang diidentifikasi sebagai milik Rusia. Beberapa berhasil ditembak jatuh, sementara lainnya jatuh karena kehabisan bahan bakar. Ini merupakan peristiwa pertama kalinya drone Rusia ditembak jatuh di wilayah NATO.

Indeks WIG20 Polandia turun hampir 1% di tengah ketegangan geopolitik, setelah sebelumnya sempat anjlok hingga 3%. Penurunan terbesar terjadi di sektor perbankan, Orlen, dan KGHM.

NIO menggalang sekitar USD 1 miliar melalui penerbitan saham baru, menyebabkan harga sahamnya anjlok sekitar 10%. Ini merupakan penurunan satu hari terbesar sejak Desember 2023. Dana segar akan digunakan untuk pengembangan model EV baru.

TSMC melaporkan hasil rekor untuk Agustus 2025, dengan penjualan lebih dari USD 11 miliar — naik 33% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Permintaan chip AI yang melonjak membantu TSMC mempertahankan dominasinya di segmen data center.

Inditex, pemilik Zara, Bershka, dan Massimo Dutti, merilis hasil keuangan paruh pertama 2025 yang disambut positif pasar. Pendapatan mencapai €18,36 miliar, naik 1,6% YoY. Meski meleset tipis dari perkiraan revenue dan laba bersih, margin kotor tetap kuat di 58,3%.

Persediaan minyak mentah AS naik 3,94 juta barel hari ini, berlawanan dengan ekspektasi penurunan 1 juta barel, menurut laporan DOE. Persediaan bensin dan distilat juga meningkat.

Namun, harga minyak mentah justru naik, didorong oleh ketegangan di Timur Tengah dan potensi sanksi baru terhadap Rusia. Israel melancarkan serangan terhadap pimpinan Hamas di Qatar, sementara komentar Donald Trump soal insiden drone di Polandia dipandang pasar sebagai sinyal sanksi tambahan.

Harga gas alam turun lebih dari 2%, menguji level USD 3 per MMBTU.

Palladium naik lebih dari 3% ke level tertinggi tiga minggu, terutama akibat kekhawatiran sanksi baru terhadap Rusia, yang menyumbang hampir separuh pasokan global logam ini. Selain itu, ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed meningkatkan daya tarik logam mulia sebagai aset lindung nilai.