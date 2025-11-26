Sesi perdagangan hari Rabu di pasar keuangan internasional membawa peningkatan sentimen lebih lanjut di Wall Street, kenaikan signifikan pada harga logam mulia, dan rebound di pasar kripto.

Saat ini, US100 naik 1%, didorong oleh pemulihan saham Nvidia serta perusahaan di sektor semikonduktor dan kecerdasan buatan. Alphabet, sebaliknya, mengalami koreksi turun.

CD Projekt melampaui ekspektasi pasar secara signifikan pada kuartal ketiga 2025, melaporkan laba bersih sebesar PLN 193,5 juta dibandingkan perkiraan PLN 159 juta — hampir 22% lebih tinggi — serta pendapatan sebesar PLN 349,1 juta dibandingkan perkiraan PLN 325 juta. EBIT sebesar PLN 194,6 juta (vs. perkiraan PLN 168 juta) menegaskan profitabilitas operasional yang solid dan menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis dan pengendalian biaya melampaui asumsi analis sebelumnya.

Data klaim tunjangan pengangguran di AS menunjukkan penurunan untuk minggu ketiga berturut-turut. Pasar terkejut karena sebelumnya diperkirakan terjadi sedikit kenaikan. Pembacaan pesanan telah stabil dalam beberapa bulan terakhir dalam kisaran sekitar ±3%. Kenaikan pesanan sesuai ekspektasi, tetapi tetap menjadi penurunan signifikan dibandingkan dua pembacaan sebelumnya.

Perdana Menteri Inggris memaparkan poin utama dari rencana anggarannya, dan reaksi pasar cukup positif. Setelah penurunan awal, pasar obligasi menyambut kabar mengenai ruang fiskal yang lebih besar, imbal hasil obligasi turun, dan pound mencapai level tertinggi hari itu terhadap dolar AS.

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) menurunkan Official Cash Rate (OCR) sebesar 25 basis poin menjadi 2.25%, sesuai ekspektasi — kemungkinan langkah terakhir dalam siklus pelonggaran yang dimulai pada 2024.

Pasar perak berada di ambang masalah struktural sementara, karena cadangan logam China turun ke level terendah dalam satu dekade, sementara ekspor perak China ke London mencapai rekor 660 ton pada Oktober, memperburuk kondisi pasar yang sudah tegang. Harga perak naik hampir 3% hari ini.

Perubahan mingguan persediaan gas alam di AS tercatat -11B; perkiraan -5B; sebelumnya -14B. Persediaan gas alam AS turun sedikit lebih cepat dari perkiraan, namun data hari ini tidak mengubah kondisi fundamental pasar, yang tetap berada dalam keadaan kelebihan pasokan dibandingkan rata-rata 5 tahun, meskipun musim dingin sedang berlangsung.

Pada saat yang sama, stok minyak mentah meningkat lebih besar dari ekspektasi, menambah tekanan pada kondisi kelebihan pasokan komoditas ini di pasar.

Bitcoin kembali di atas 60.000 dolar setelah serangkaian penurunan yang sebelumnya mendorongnya ke level terendah sejak April tahun ini.

Di pasar valuta asing, mata uang Antipodean menjadi yang terbaik hari ini, sementara aset safe haven seperti dolar AS dan yen Jepang justru melemah.