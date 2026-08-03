Pasar Lega, tetapi Risiko Iran Belum Selesai
- Perdagangan Senin membawa kelegaan yang jelas bagi pasar global.
- Investor kembali meningkatkan eksposur terhadap aset berisiko setelah keputusan politik selama akhir pekan yang berkaitan dengan konflik di Timur Tengah.
Faktor Utama Penggerak Volatilitas
- Pendorong utama kenaikan hari ini adalah keputusan Presiden Donald Trump untuk membatalkan rencana serangan terhadap Iran.
- Langkah tersebut membantu menenangkan kekhawatiran investor setelah beberapa pekan pasar menghadapi risiko eskalasi konflik yang semakin besar.
- Pasar bereaksi dengan pola risk-on klasik, yaitu harga saham menguat dan harga minyak turun tajam.
- Namun, sejumlah pengamat menilai pasar mulai menunjukkan sikap “pernah melihat hal serupa sebelumnya”.
- Pernyataan mengenai deeskalasi dan negosiasi telah berulang kali disampaikan tanpa menghasilkan solusi yang benar-benar bertahan lama.
- Sentimen juga mendapat dukungan dari meredanya tekanan jual terhadap perusahaan yang berkaitan dengan kecerdasan buatan setelah aksi jual pada pekan sebelumnya.
Geopolitik
- Situasi Iran masih diliputi ketidakpastian.
- Trump tetap menyatakan bahwa pembicaraan dengan Teheran sedang berlangsung.
- Namun, Kementerian Luar Negeri Iran membantah adanya negosiasi langsung dengan Washington dan menyatakan bahwa pembicaraan hanya membahas isu pelayaran bersama Oman.
- Presiden AS menggambarkan otoritas Iran sebagai pihak yang sangat tidak dapat dipercaya.
- Ia juga kembali menegaskan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz.
- Risiko terhadap pelayaran masih sangat nyata.
- UK Maritime Trade Operations atau UKMTO melaporkan insiden berupa ledakan di dekat sebuah kapal tanker di lepas pantai Oman.
- Analis Fitch Solutions menaikkan probabilitas skenario eskalasi lanjutan menjadi 35% dari sebelumnya 25%.
- Mereka memperingatkan bahwa insiden militer dapat terus berulang meskipun terdapat kemajuan diplomatik.
Data Makroekonomi
- Sentimen pasar juga didukung oleh data ISM Manufacturing PMI Amerika Serikat untuk Juli yang kuat.
- Indeks tersebut mencapai 55,6 poin, level tertinggi sejak Mei 2022 dan jauh di atas konsensus sebesar 54,0.
- Indeks ketenagakerjaan manufaktur kembali masuk ke zona ekspansi untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun.
- Sementara itu, produksi mencatatkan pertumbuhan tercepat dalam hampir lima tahun.
- Namun, tekanan harga masih tetap tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan.
- Yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun turun tujuh basis poin ke sekitar 4,67%.
- Pergerakan tersebut mencerminkan sedikit meredanya kekhawatiran terhadap inflasi.
Indeks
- Indeks saham utama Amerika Serikat menutup perdagangan dengan kenaikan solid.
- Nasdaq Composite memimpin penguatan dengan kenaikan sekitar 2%, didorong oleh sektor teknologi.
- S&P 500 naik 1,3%, sementara Dow Jones menguat 0,9%.
Saham
- Amazon menjadi bintang utama perdagangan hari ini.
- Kapitalisasi pasar perusahaan menembus US$3 triliun untuk pertama kalinya setelah sahamnya naik hampir 5%.
- Kenaikan tersebut menutup pekan terbaik Amazon sejak 2015 setelah laporan keuangan yang sangat kuat dan percepatan pertumbuhan AWS.
- Meta naik hampir 7%.
- Alphabet dan Microsoft masing-masing menguat sekitar 5%.
- Pergerakan tersebut mencerminkan rebound sektor Big Tech setelah sebelumnya menghadapi tekanan besar pada saham terkait AI.
- Perhatian investor juga beralih menuju debut laporan keuangan SpaceX pada Selasa.
- Laporan tersebut akan menjadi publikasi pertama perusahaan sejak IPO pada Juni dan menjadi ujian terhadap valuasi ambisiusnya setelah kehilangan kapitalisasi pasar lebih dari US$500 miliar sejak debut.
Komoditas
- Harga minyak mentah turun tajam.
- Futures WTI melemah lebih dari 7% ke kisaran US$78,59–US$79,49 per barel.
- Brent turun hampir 6% menuju sekitar US$83–US$83,73 per barel.
- Penurunan tersebut merupakan respons langsung terhadap pembatalan rencana serangan ke Iran dan pengumuman dimulainya kembali pembicaraan.
- Perkembangan itu mengurangi premi risiko geopolitik yang sebelumnya tercermin dalam harga minyak.
- Emas bergerak relatif stabil di sekitar US$4.034 per ons.
- Pergerakannya terbatas karena menurunnya permintaan terhadap aset safe haven.
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